国安会发布被禁营业名单和复工SOP！理发店仍禁止营业

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5月4日开始政府放宽管制，正式执行「条件式行管令」（Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat），其中允许大部分经济领域复工，惟涉及多人群聚集和肢体接触的商业、娱乐、社交、宗教活动等不允许进行或营业。国家安全理事会已在官网发布相关详情及标准作业指标（SOP）。

根据国家安全理事会发布的复工标准作业程序，共有23个商业和社交活动仍被禁止，其中理发店和美容院依旧不允许恢复营业。

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🈲 娱乐活动领域：

戏院、卡啦OK、主题乐园、博物馆、街头表演／演唱

🈲 庆典、集会、游行活动领域：

宗教活动集会／游行、宗教场所活动、大型周年宗教活动、开斋节聚会（除近亲ahli keluarga terdekat）

＊回乡政策将随后宣布

🈲 会议、展览活动领域：

职业展、婚纱展、旅游促销展、嘉年华、所有涉及多人群聚的会议

🈲 教育活动领域：

体育课、课外活动、学校集会、凡是超过10人以上的活动

🈲 运动活动领域：

涉及支持者／观众的大型赛事（体育馆）、所有室内运动（包括健身房）、游泳池、所有肢体接触运动（橄榄球、摔跤、拳击、足球、篮球）

🈲 社交活动领域：

结婚盛宴、周年庆的群聚活动

🈲 交通领域：

邮轮

🈲 营业场所领域：

开斋节市集

各个行业复工SOP可到 国家安全理事会 查阅

资料来源：星洲日报、东方日报