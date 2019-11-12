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因肢体接触引发争议 陈正飞发文道歉Taylor Swift粉丝

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
因肢体接触引发争议 陈正飞发文道歉Taylor Swift粉丝
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11月11日，美国流行天后Taylor Swift在广州举办粉丝见面会，与粉丝同欢，不料却接连有粉丝在微博上发文，批评主持人很尴尬、控制不住场子，还一直「摸Taylor Swift」，引起愤怒。

11月12日，主持人陈正飞发文向Taylor Swift及她的粉丝道歉，称在舞台走位的示意互动中是对Taylor Swift的安全考虑，若有肢体接触上不小心冒犯到Taylor Swift的地方，在此向Taylor Swift及喜欢Taylor Swift的fans们道歉，之后定会加倍注意。

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微博全文如下：
很抱歉以这样的形式成为大家的关注点。在昨天的活动上，为保证流程的顺利进行，在舞台走位的示意互动中及对Taylor的安全考虑，若有肢体接触上不小心冒犯到Taylor的地方，在此我为自己不够严谨、细致和绅士的主持举止，向Taylor及喜欢Taylor的fans们道歉，我之后定会加倍注意。同时，也谢谢大家对我的主持工作提出宝贵的意见，不足的地方我会努力提高。另外，这次活动有照顾不到大家的愿望和要求的地方，也请多多包涵。我和你们一样喜欢Taylor，也和你们一样期待她再次来到中国。

 

新闻来源：新浪娱乐

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