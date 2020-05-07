生活 Lifestyle 因疫封园, 国家公园成野⽣动物天堂⚡ 个个到处趴趴⾛! by Vicky 丽盈 7 May 2020 written by Vicky 丽盈 7 May 2020 Advertisement 随著新冠肺炎疫情重挫泰国旅游业，著名旅游胜地考艾国家公园（Khao Yai National Park）也因此⽆限期关闭，没了游客的公园，竟成了野⽣动物们的天堂，许多罕⻅的野⽣动物纷纷到公路上悠闲得散起步来，个个到处趴趴⾛。 Advertisement 其中⼀种罕⻅的野⽣动物狗熊（⼜称亚洲⿊熊），照片中不难发现它正在公路上趴趴⾛。另外，还有⼤象、鹿等较为常⻅的野⽣动物，它们似乎也非常享受没有外⼈打扰的⽣活。 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 【2020年最后一次】5月7日『超级月亮』登场 🌕 next post 谢娜39岁生日 张杰难得晒出双胞胎女儿萌照 You may also like 【2020年最后一次】5月7日『超级月亮』登场 🌕 7 May 2020 嘟嘴自拍＝多愁善感？！自拍习惯测出你的隐藏性格 7 May 2020 现阶段父母带儿童去逛超市？国家安全理事会：不应该也不适合！ 6 May 2020 一天新增7000人！英国新冠肺炎死亡人数超意大利！ 6 May 2020 【可以Renew Lesen了】JPJ授权Pos Malaysia提供更新驾照服务！ 6 May 2020 努力抗疫！纽西兰终于实现零新增新冠肺炎病例！ 5 May 2020 只需要扫描QR code！雪兰莪州政府推出SELangkah追踪访客系统！ 5 May 2020 蚊虫叮咬会否传播新冠病毒？群体免疫可行吗？中国钟南山为你一一解答！ 5 May 2020 卫生部长：可以出席葬礼，但最多只能20人！ 5 May 2020 太久没⻅客, 花园鳗封馆后变害羞了 ⽇⽔族馆只好推「视讯⻅⾯会」替它们记住⼈类！ 5 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.