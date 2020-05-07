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因疫封园, 国家公园成野⽣动物天堂⚡ 个个到处趴趴⾛!

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
因疫封园, 国家公园成野⽣动物天堂⚡ 个个到处趴趴⾛!
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随著新冠肺炎疫情重挫泰国旅游业，著名旅游胜地考艾国家公园（Khao Yai National Park）也因此⽆限期关闭，没了游客的公园，竟成了野⽣动物们的天堂，许多罕⻅的野⽣动物纷纷到公路上悠闲得散起步来，个个到处趴趴⾛。

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其中⼀种罕⻅的野⽣动物狗熊（⼜称亚洲⿊熊），照片中不难发现它正在公路上趴趴⾛。另外，还有⼤象、鹿等较为常⻅的野⽣动物，它们似乎也非常享受没有外⼈打扰的⽣活。

完整内容，请点击这里

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