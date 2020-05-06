嘟嘴自拍＝多愁善感？！自拍习惯测出你的隐藏性格

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你是不是一个超喜欢自拍的人呢？不管是吃美食、跟朋友聚会、去旅游等，每个时刻都绝不错过。不过你知道吗？在你自拍时间接展露出来的表情、角度或手势，这一切都可以看穿你是个怎样的人。现在不如拿起手机自拍一张，或翻翻旧照片看看啦！

根据国际科学期刊《计算机与人类行为》杂志研究指出：人自拍时会不经意暴露个人的性格秘密，包括手势、拍摄角度、表情等都一一计算在内！

1.习惯「低角度」自拍

大部分都知道「低角度」自拍会让脸在照片上看起来更圆更肥（还会不小心露出双下巴），但总有人习惯「低角度」，原因是这类人性格比较谨慎小心，为人比较害羞。在社交圈子中通常比其他人更慢热，不过他们想法乐观，不会让负面情绪包围自己，而且对人友善，更懂得照顾朋友！

2.习惯「高角度」自拍

虽然「高角度」自拍在视觉上有瘦脸的效果，不过这样拍出来的照片多数看不到背景，以大头照居多。而爱「高角度」自拍的人对于生活有清晰的目标，清楚自己的需要，不会受别人的闲言闲语影响。不过这类人也因为太有独立的见解，所以为人比较自我，在社交圈子中会和别人起冲突，而且非常自恋，对自己很有自信！

3.爱拍大头照

正如刚才所说，大头照的特征是突出样貌，而让人看不清照片的环境，因为这类人根本不希望透露太多个人资讯给大众，是个非常着重私隐的人，而且他们也很享受这种神秘感。

4.自拍时直视镜头

自拍时不看镜头会营造出一种不经意和自然的感觉，但亦有人会选择直视镜头，像拍证件相一样，这是出于有自信的表现。不管面对任何人或场合都可以做到处变不惊、临危不乱，天生就有领导的才能，在团队中会是一个不错的领队！

5.自拍时露笑容

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为人乐观的人自拍时经常会脸露笑容，在他们身边的人会感受到满满的正能量，所以别人都会愿意和这类人相处，而且他们喜爱接受新事物，遇到挑战时会遇强越强，不会轻易说放弃！

6.扮鬼脸

大多数的人自拍时都希望将自己最美的一面留下来，但爱在镜头前扮鬼脸的人不会在意别人的看法，喜爱玩乐，和任何人都可以轻松相处，不但没有架子，而且很随和！同时，对自己都很有自信，经常发白日梦，脑海中有不少天马行空的幻想，因此在团队中往往能给予独特的见解！

7.全景拍摄

如果说爱拍大头照的人喜爱保持神秘感，那么爱以全景拍摄的人就正好相反，他们很喜欢和大众分享自己的所见所闻。

8.嘟嘴

嘟嘴自拍虽然会有可爱的感觉，但原来摆这个表情的人内心会有很多不能说的秘密，他们独自承受很多压力，是多愁善感的人，而且他们情绪比较难以控制，不时会因为小事而难过，更会以消极态度面对，作为朋友要多点关心他们！

（One FM Nicholas是刚好有这么一张嘟嘴照而已）

9.在社交圈经常更新自拍

如果经常更新自拍的人，都是属于希望得到大众认同的人，通常会以别人的正面回应，来加强自信心和提高自尊感！

10.爱用美颜app

不论男女，爱用美颜app的人都是在意自己外表和行为的表现，希望在别人心中留下最好的印象！

看完以上结果之后，你有没有更了解你自己一点了呢？不过不单只是要了解自己，偶尔也别忘了好好爱自己，像是抽空让自己有me time、买一些自己喜欢的东西或买一些健康保养产品来奖励自己。

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资料来源：新假期周刊