娱乐 Entertainment明星 Celebrity 嘎嘎王嘉尔工作受委屈？！忍不住飙OOO 网直呼：果然求生欲最强爱豆 by Tofu 21 June 2019 written by Tofu 21 June 2019 Advertisement 王嘉尔近日为某品牌站台，因工作需要对被选中的女粉丝做示范如何正确喷香水。但俩人因亲密举动，引来台下粉丝的反映强烈，害怕台下的粉丝吃醋，让嘎嘎急得飙出上海话向粉丝解释：“不好意思不好意思，为了工作为了工作”。这一举动瞬间引起网友纷纷表示，“王嘉尔：史上求生欲最强的爱豆，没有之一”，“上海话竟然比普通话说得更好”，“这求生欲real强”，实在太可爱啦！ Advertisement 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 金曲倒数一周！蔡依林等不及率32人尬《怪美的》 You may also like 金曲倒数一周！蔡依林等不及率32人尬《怪美的》 21 June 2019 网曝「掌心CP」张若昀、唐艺昕月底办婚礼 宋茜、沈梦辰做伴娘 21 June 2019 烂番茄100%好评！《TOY STORY 4》催泪上映！ 21 June 2019 Lady Gaga导致Bradley Cooper和Irina Shayk分手？ 21 June 2019 她打败润娥、高圆圆！夺”直男女神榜”冠军 20 June 2019 港剧《白色强人》尽显医院斗争 20 June 2019 《来自星星的你》导演时隔5年再执导新剧《HYENA》 20 June 2019 林志玲婚后首亮相！否认改名为黑泽志玲：未来不会有改变 20 June 2019 贾静雯、修杰楷与梧桐妹庆生险曝光正脸！修杰楷一个动作护梧桐妹「超man」 6年首次喊修爸爸 20 June 2019 林书豪回应“躺赢”总冠军：我应得的！ 20 June 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.