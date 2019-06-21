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嘎嘎王嘉尔工作受委屈？！忍不住飙OOO 网直呼：果然求生欲最强爱豆

by Tofu
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嘎嘎王嘉尔工作受委屈？！忍不住飙OOO 网直呼：果然求生欲最强爱豆
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王嘉尔近日为某品牌站台，因工作需要对被选中的女粉丝做示范如何正确喷香水。但俩人因亲密举动，引来台下粉丝的反映强烈，害怕台下的粉丝吃醋，让嘎嘎急得飙出上海话向粉丝解释：“不好意思不好意思，为了工作为了工作”。这一举动瞬间引起网友纷纷表示，“王嘉尔：史上求生欲最强的爱豆，没有之一”，“上海话竟然比普通话说得更好”，“这求生欲real强”，实在太可爱啦！

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资料来源：新浪娱乐

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