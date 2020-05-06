娱乐 Entertainment明星 Celebrity 嘎嘎来了！《这就是街舞》官宣王嘉尔加盟队长阵容 by Tofu 6 May 2020 written by Tofu 6 May 2020 Advertisement 《这就是街舞3》5月5日官宣首位队长为张艺兴之后，隔日再揭晓嘎嘎王嘉尔也将加盟队长阵容！《街舞3》官博6日发布最新队长海报，其中写道：“他是舞台猎击手，这一次告诉你什么叫超然舞台共振！用实力说话，用舞姿点燃今夏，欢迎队长，王嘉尔”。 Advertisement 早前释出节目最新海报，网友已猜测队长阵容为吴建豪、张艺兴、王嘉尔和王一博，现在看来可以期待王一博的官宣了！ Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 拍《机智的医生生活》曹政奭主动减薪！每集少赚 7万令吉！ next post 科比老婆瓦妮莎38岁生日 发现科比生前写给她的信 You may also like 《极限挑战6》释出单人版开箱海报！定档5月10日开播 6 May 2020 科比老婆瓦妮莎38岁生日 发现科比生前写给她的信 6 May 2020 拍《机智的医生生活》曹政奭主动减薪！每集少赚 7万令吉！ 6 May 2020 阿汤哥挑战“不可能”, 有望冲出地球「上太空拍电影」! 6 May 2020 《青春有你2》喻言遭曝14岁混帮派！ 6 May 2020 「旧爱还是最美」王心凌爆复合富二代男友 6 May 2020 猪扬撕破脸抖出「Hebe、张韶涵爆不合」 6 May 2020 萧敬腾爆求婚经纪人「MARRY ME」道具曝光！ 6 May 2020 自己的音乐自己做 | 4位全方位Kpop歌手 | Chapters 6 May 2020 孔刘 李栋旭CP暖心为鬼怪新娘金高银送上应援！ 5 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.