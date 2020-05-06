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嘎嘎来了！《这就是街舞》官宣王嘉尔加盟队长阵容

by Tofu
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嘎嘎来了！《这就是街舞》官宣王嘉尔加盟队长阵容
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《这就是街舞3》5月5日官宣首位队长为张艺兴之后，隔日再揭晓嘎嘎王嘉尔也将加盟队长阵容！《街舞3》官博6日发布最新队长海报，其中写道：“他是舞台猎击手，这一次告诉你什么叫超然舞台共振！用实力说话，用舞姿点燃今夏，欢迎队长，王嘉尔”。

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早前释出节目最新海报，网友已猜测队长阵容为吴建豪、张艺兴、王嘉尔和王一博，现在看来可以期待王一博的官宣了！

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