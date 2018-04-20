啊？《流星花园》原本男主角是他？！

日本推出《流星》续集《花过天晴》，道明寺客串登场造成网路轰动，证明经典角色魅力不减。《流星花园》连载12年，至今发行量超过6100万册，还被台湾、日本、南韩等国改编成电视剧、电影，偶像剧教母柴智屏也2度翻拍，F4旋风即将来袭，但是你知道吗？其实漫画初期设定，花泽类原本是男主角！

《流星花园》故事初期，作者神尾叶子设定王子气质的花泽类是男主角，搭配女主角牧野杉菜，不过作品自连载开始，人气投票一直都是道明寺位居冠军。她在创作过程中，不断收到粉丝询问「杉菜会不会和道明寺在一起」，还有两派粉丝互呛，连助理也分成道明寺、花泽类两派，还在专栏无辜写着，「3人一起过着幸福的日子如何？」漫迷盛传最后她顺应民意更改剧情，随着花泽类去法国追学姐藤堂静，道明寺也逐渐被扶正变男主角。

▲神尾叶子连载专栏中透露道明寺人气居冠，助理分两派。（图／翻摄自网路）

▲花泽类故事设定中小时候有自闭症。（图／翻摄自神尾叶子推特、网路）

花泽类在原作中个性不擅长与人相处，连载初期设定「小时候有自闭症」，但是没有躲在自己世界的状态，引起外界质疑没有详加说明。由于实际上也有自闭症儿童克服障碍成长的桉例，避免议论，现在大多强调角色是「个性内向」。由于一直存在着「花泽类原本是男主角」的说法，他后来在人气投票中也多次超越道明寺，两大男主角的魅力至今仍是不相上下。

▲《流星花园》被翻拍多国版本，F4是最大看点，其实原作者本来想画F5。（图／翻摄自韩网）

「F4」指的是豪门出身的4位少爷，自己组成Flower four，简称「F4」成为英德学园的风云人物。据作者神尾叶子在连载专栏中透露，原本想写「F5」，但是第五个角色一直找不到机会登场，结果就只好还是「F4」，后来《流星》续集，她设定英德学园有「（Collect 5）」，终于实现了5人组的目标。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：ETtoday星光云

日期：20/4/2018