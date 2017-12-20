唱着学英文更有效果！

唱歌不仅有益身心，还能提高语言学习能力！ 英国文化协会童心同唱计划（World Voice）为小学老师提供培训，让他们学习以唱歌辅助教学，提升学生学习英语的能力。

英国文化协会教育及社会项目主管陈淑芬指出，一般观念都认为唱歌只适用于幼稚园教学，或音乐课。但愈来愈多学术研究显示，任何年龄的学生都可借唱歌加强他们的学习能力。 「老师用唱歌教学，不但能鼓励学生充分运用声线，更可让他们学习聆听和模仿不同发音，注意各种发音之间的微细分别。在过程中，学生能摸索英语口语中的重音位置，从而更准确地发音。」 「教学方法各有所长，但唱歌作为其中一个创意的教学方法，在各国皆行之有效。老师以生动有趣的手法教授英语词汇，学生都会份外留心，这同时也为老师在授课时创造更多发挥创意的空间。」

小学老师掌握这套教学方法并不困难，所需要的就是把唱歌变成课堂学习的一部分。当中曾有参与计划的小二老师分享，自从以唱歌辅助教授英语，班上学生不再对学习英语感到恐惧。而在培训过程中，也了解到如何利用音乐及唱歌让学生捉紧节奏，配上肢体动作加深记忆，以及如何将课文内容以唱歌形式带入课堂。例如将课文生字放入歌曲，让学童可在唱歌时学到新词汇、文法，加强沟通能力，令学习变得开心及快乐。

「像耳熟能详的歌谣《London Bridge Is Falling Down》，换上老师填写的歌词，如不同季节、天气及节日等内容，已可成为英文课堂的教材……」她强调老师毋须具备音乐或唱歌经验，即使走音更可令学生放下包袱，投入课堂放胆试唱。而与正常课程相比，唱歌时口部动作较大，可训练到学生的发音及演绎，令整体口语成绩较好。

数学科学也可唱

陈淑芬补充，试点计划见证了唱歌辅助教学为学生带来的好处，更能为学生缔造一个融合的学习环境。除了英语，其他科目如数学、科学也可运用唱歌辅助教学。她指早前本地科学老师以音乐短片帮助学生记诵元素、周期表的化学名词，「从科学角度分析，唱歌能帮助我们重拾储存在大脑前额叶的记忆，从而提升学习，增强文字或数字的记忆力。」

加强快乐指数

唱歌还带来心理和社会效益，研究显示一起唱歌会让脑部释放安多酚（Endorphins）及催产素（Oxytocin）两种荷尔蒙。 「安多酚能使人心情愉快，学生愈感到快乐，成绩表现会愈好。」哈佛大学最近进行了一项研究，调查学生的快乐指数与学习的关系，结果显示愉快学习对于学生有深远的影响。 「快乐的孩子有较强的学习意欲，对抗负面情绪的抗逆能力较高，有助减低自杀等自伤行为的机会；而催产素可以帮助纾缓紧张情绪，对于承受巨大压力的学生尤其重要。」

编辑： Angel 迎晶

资料来源：雅虎新闻、照片取自pexels

日期：20/12/2017