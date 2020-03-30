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唐嫣生龙凤胎？　李心艾回2字证实被骂！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
唐嫣生龙凤胎？　李心艾回2字证实被骂！
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中国艺人唐嫣在2019年9月公开怀孕喜讯，之后态度就转为低调，不但不曾宣布预产期，也没有透露过孕期状况。然而她在12月被爆其实已经生下小孩，甚至传出是一对龙凤胎，但当事人从未对此进行证实，因此有好奇的网友向跟唐嫣一起拍过戏的演员李心艾打听，没想到得到肯定的答复，对话截图曝光后引发哗然。

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唐嫣在2015年底拍摄电视剧《锦绣未央》，跟罗晋因戏生情、成为恋人，也和戏里饰演死对头的李心艾变成朋友。在2月唐嫣被爆生产后，有网友私讯问李心艾：「姐，糖糖生了吗？！是龙凤胎吗？」然而她并没有马上回复，而是过了1个多月之后，才在近日突然回答「嗯嗯」，并附上2个咧嘴笑的表情符号，证实唐嫣生双胞胎的消息。

这段对话被网友截图曝光，马上在微博引起一波热烈讨论，有人开心祝贺唐嫣和罗晋当了爸妈，但也有人生气批评李心艾「让人家自己说不行吗」、「最烦替别人宣的，当事人都没说话呢」，反应不一。对此，《新浪娱乐》已经向罗晋和唐嫣的工作人员求证，不多对方表示「艺人私事不太清楚」，依然没有正面回应问题。

事实上，除了李心艾之外，罗晋的同学闫学晶在2月直播时也曾经疑似不小心爆出唐嫣生了一对龙凤胎。不过，夫妻俩始终没有证实消息，更新微博都以工作为主，粉丝也配合呼吁「等唐嫣官宣吧」、「我们想听姐姐自己说」、「静等官宣，只信姐姐」。

新闻来源：ETtoday

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