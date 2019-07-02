娱乐 Entertainment明星 Celebrity 唐嫣和好友聚餐被拍到小腹隆起孕相明显！ by Vicky 丽盈 2 July 2019 written by Vicky 丽盈 2 July 2019 Advertisement 唐嫣和罗晋自结婚起就不时传出女方怀孕的消息。近日唐嫣被拍到和好友聚餐时身穿黑色T恤和牛仔外套，重点是孕肚非常明显。 近日唐嫣被拍到和好友聚餐，当天唐嫣口罩遮面，虽然四肢纤细，但小腹已隆起的相当明显，用餐结束后她一路将手搭在助理的手臂上，在和好友告别后，唐嫣乘上座驾，并立即护着自己的肚子离开。 Advertisement 这些照片随后在微博掀起热烈讨论，有的网友甚至推断唐嫣应该怀有身孕5个月了。 据悉，唐嫣与罗晋实在去年10月举行婚礼，12月经纪人就曾经否认唐嫣怀孕，今年4月唐嫣再被传有孕时团队并未作出回应。如果是真的就要恭喜糖糖啦！ Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post EXO送D.O.都暻秀入伍再现摸头杀，TA也出现了！ next post 《花木兰》木须龙将被取代！ You may also like 秋雨夫妇婚礼现场曝光！秋瓷炫甜蜜求婚「下辈子要不要也和我结婚」 儿子小啪嗒正面亮相 2 July 2019 朴有天罪成被判刑10个月，缓刑2年，粉丝大哭 2 July 2019 《花木兰》木须龙将被取代！ 2 July 2019 EXO送D.O.都暻秀入伍再现摸头杀，TA也出现了！ 1 July 2019 《守百年之约》跃居全马中文电视剧收视之冠 1 July 2019 一起来了解这位讨喜的小鲜肉LUCAS黄旭熙！ 1 July 2019 梁家辉现身[撑警集会] 黑粉：“看错你了” 1 July 2019 音乐版权被转手Bieber经纪人，Taylor Swift发文控诉遭霸凌 1 July 2019 “都教授”金秀贤强势回归！经纪公司：新作讨论中 1 July 2019 官宣！限定女团 I.O.I 确定10月回归！ 1 July 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.