唐嫣和好友聚餐被拍到小腹隆起孕相明显！

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唐嫣和罗晋自结婚起就不时传出女方怀孕的消息。近日唐嫣被拍到和好友聚餐时身穿黑色T恤和牛仔外套，重点是孕肚非常明显。

近日唐嫣被拍到和好友聚餐，当天唐嫣口罩遮面，虽然四肢纤细，但小腹已隆起的相当明显，用餐结束后她一路将手搭在助理的手臂上，在和好友告别后，唐嫣乘上座驾，并立即护着自己的肚子离开。

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这些照片随后在微博掀起热烈讨论，有的网友甚至推断唐嫣应该怀有身孕5个月了。

据悉，唐嫣与罗晋实在去年10月举行婚礼，12月经纪人就曾经否认唐嫣怀孕，今年4月唐嫣再被传有孕时团队并未作出回应。如果是真的就要恭喜糖糖啦！