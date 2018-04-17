哈韩的你，不可不知道…

在韩国政府极力推广K-POP之下，“韩风”近年来都一直在世界各地狂吹。随着K-POP的大热，连带韩剧、韩国电影、韩国料理、韩式穿搭也受到人们，尤其是哈韩一族的青睐。K-POP当热之时，许多韩团与韩星都会纷纷到世界各地办演唱会、粉丝见面会、签售会等等。如果你正是一位爱看演唱会和韩星的哈韩一族，那么接下来的消息，你不可不知道！

MXM 《MATCH UP》粉丝见面会

MXM是来自韩国Brand New Music娱乐公司其下的BRANDNEW BOYS（简称：BNM BOYS）男团的小分队。MXM的成员由林煐岷和金东贤所组成，因参加过选秀节目《PRODUCE 101》第二季节目，而累积了大量的粉丝。他们将在5月1日（星期二），傍晚6时，在HGH Convention Centre（王岳海大礼堂）举办粉丝见面会。

WANNA ONE 《ONE: THE WORLD》巡回演唱会

WANNA ONE的成员都是通过选秀节目《PRODUCE 101》第二季获胜而组成团体，并展开为期1年半活动的限定男团，也因此吸引了大票女粉丝追捧。值得一提的是，这是他们第二度来马，也是解散前，最后一次来马会见粉丝。7月21日（星期六），他们将在Axiata Arena（亚通体育馆）举办演唱会。

TWICE《TWICELAND ZONE 2: Fantasy Park》巡回演唱会

TWICE仅出道了2年多，就已在全球享有超高人气。此前，TWICE首次巡演无缘来马，如今大马粉丝如愿，终于能一睹她们的风采了。TWICE的代表作包括《Like OOH-AHH》、《TT》、《Cheer Up》等，首首歌曲都耳熟能详。她们将于7月28日（星期六），在Malawati Indoor Stadium（沙亚南美拉瓦迪室内体育馆）举办演唱会。

哈韩追星人们，还不赶紧记下这些日期！

编辑：Meen 枫敏

资料来源：星洲网

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