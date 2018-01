哈利波特大反派伏地魔的故事免费在Youtube观看！（内附视频）

电影《哈利波特:混血王子的背叛》(Harry Potter and the Half-Blood Prince)故事主轴之一是大反派伏地魔(Lord Voldemort)的身世揭晓,不过粉丝看完还想知道更多。外传电影《伏地魔:传人的起源》(Voldemort: Origins of the Heir)近日获得片商华纳兄弟授权,全片免费在Youtube频道放映!从这个月13日至今已经有超过700万人次浏览观看。

伏地魔:传人的起源

握有《哈利波特》系列版权片商华纳兄弟过去不同意拍摄一度提告,后来经由製片人长期协商之下,达成和解,也取得JK罗琳作者本人的同意,授权《伏地魔:传人的起源》用「非营利」形式上映,因此放在Youtube供人免费观赏。

这套看似《哈利波特》前传的电影,内容围绕着大反派伏地魔年轻时候,与葛来分多、赫夫帕夫家族后代的故事。其实,这套电影跟《哈利波特》之母 J.K. 罗琳并没有关係,而是一班粉丝的二次创作。但就成功得到华纳兄弟影业许可拍摄,而成品质素之高可说是达到电影级别!

《伏地魔:传人的起源》讲述葛来分多家族后代 Grisha Mac Laggen 正在追查 1943 年发生的离奇命桉。在这单命桉中,一个家养小精灵竟然杀死了主人 Hepzibah Smith,而这位受害者刚好为赫夫帕夫家族后代。Laggen 怀疑这跟「史莱哲林传人」有关,而这位传人名为 Tom Marvolo Riddle,即是本传电影中的伏地魔。

这套网络电影全长 52 分钟,由独立製片工作室 Tryangle Films 筹拍。电影有精彩的魔法打斗场面,后製效果相当出色,而摄影、运镜等都获得不少网民好评。当然,故事剧情就要由大家亲自去评鑑。

