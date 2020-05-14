和Chris Hemsworth一起爆打！前美国队长Chris Evans被爆加入电影《Extraction》续集！

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由型男Chris Hemsworth主演的动作爽片《Extraction》早前在Netflix上线就打破Netflix纪录，创下原创电影最高收视佳绩，制片罗素兄弟随后也签约续集剧本，确定会推出系列作品。日前有消息传出Chris Evans、Oscar Isaac有望成为新加入的成员。

根据《We Got This Covered》，制片罗素兄弟过去曾经一手打造《Captain America》2、3集、《Avengers》3、4集，《Extraction》起用他们御用的动作指导Sam Hargrave当导演，这步险棋一举成功，开创《Extraction》热血硬派风格。

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报导指出，“罗素兄弟希望和漫威宇宙的吉祥物再次合作，邀请《Avengers》老搭档Chris Evans加入《Extraction》续集”，事实上Sam Hargrave过去也担任Chris Evans的美国队长替身，默契想必不在话下。”

两大克里斯合体，就差一个强劲反派，据传罗素兄弟相中《X战警：天启》、《STAR WARS：天行者的崛起》Oscar Isaac，希望他能扮演续集反派大毒枭一角，不过消息并未获得证实。

新闻摘自：ettoday

照片视频摘自网络