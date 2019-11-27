和梁静茹婚离一半 赵元同爆双劈林千又与林以婕

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我国歌手梁静茹月前惊爆和老公赵元同婚变，不过《镜周刊》读者爆卦，夫妻俩根本还没离成，赵元同就已经频频跟过往婚外暧昧的名媛林以婕约会，还疑似劈腿林千又。

根据爆料，11月22日早上10点45分左右，赵元同从他台北市文山的家，直接把车开到林以婕家的停车场，在林家待了快一小时后，才把自己的车给开出来，但副驾驶座上多了林以婕。

接着赵元同和林以婕到了南港软体园区的玩具特卖会，只见赵元同跟林以婕一路不时牵手，交情已经逾越普通友谊，然后他们採购了一整车玩具，如果并不认识他们，那画面其实就跟新婚夫妻没啥两样。

或许因为甜蜜气氛加持，两人购买欲望大开，借了推车把战利品载好载满；由此可见，这对男女不只抓紧时间碰面培养感情，顺便还能帮各个小孩增添玩具，约起会来也可算是一兼二顾。

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买完之后，赵元同跟林以婕到了内湖新湖一路的餐厅吃饭，一路吃到2点多，赵元同把车开回林以婕家中继续长时间陪伴；又待了1个多小时，赵元同才回家。但是回家不久后他再次出门，结果去载的竟然还是林以婕！

其实在林以婕之外，赵元同身边还有一名惊人女宠，就是八竿子都联想不着的林千又！根据可靠线民的消息，并且按图索骥寻找，果然发现赵元同跟林千又，还有林以婕一同出游，有个地点是新加坡环球影城，两女一男留下几张紧密互动的照片。

其中一张三人的合照，赵元同跟林以婕、林千又穿着一模一样的衣服，重点是，赵元同一手搂着林千又的腰，一边搂着林以婕，林以婕和赵元同站得很近，举止亲密。知情人士还爆料，赵元同在还没婚变之前就周旋在林以婕跟林千又之间。

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