呼应19年前悲情《灰姑娘》 梁咏琪发新歌《再见灰姑娘》！

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梁咏琪(Gigi)在今年加盟环球唱片大家庭，成为一分子，首支推出的广东歌曲为《再见灰姑娘》，日前她抽空拍摄MV，以超现实的童话世界作为场景，在户外草地拿着巨型茶杯，还有很多可爱剪纸兔仔陪伴，有如走入梦游仙境。

酷热警报下拍摄 辛苦亦感值得

首天烈日当空开工，刚好就碰上天文台首发酷热天气警报，燠热天气无损心情，Gigi说：「我总觉得拍得辛苦的MV，通常作品出来都是有被讚好的，所以辛苦是值得。」在MV中Gigi换上三套仙气造型，尽显高贵气质，配合不同华丽场景，製作认真十分吸睛！

Gigi提到她加盟环球的首张专辑慨念是她以说书人的角度，道出歌曲中的喜怒哀乐，而不同以前她在演绎歌曲中的人物，首支主打歌《再见灰姑娘》，呼应了19年前Gigi一首悲情歌《灰姑娘》，当年身处其中的女主角，勾起不少失恋共鸣，多年后她已转换身份，从说书人角度看局中情，以自身经历告诉大家，不要对爱情死心，童话故事美好结局，并非遥不可及，下一个幸福公主可能是妳！

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《灰姑娘》曾失意 《再见灰姑娘》看见幸福

Gigi说：「我想从一个说书人的角色，告诉大家《再见灰姑娘》是一个有希望的故事，对比以前的《灰姑娘》，当日的女主角，虽然在爱情上失意，但不要放弃，希望大家对爱情抱乐观态度，只要用心去感受，努力去争取，勇敢踏出去走自己想走的道路，幸福绝非遥不可及的。」

为女儿成说书人 将慨念融入唱片

让她想到用说书人的慨念融入于唱片之中，正因为这几年有了女儿，经常要讲故事，接触许多童话或益智书籍，现实生活中，她亦是真正有经验的说书人。Gigi说：「每当与小朋友讲故事，不单止小朋友满足，从童话故事中我亦得到很多领悟，原来以成年人角度去思想，又是与别不同，这次故事是说给大朋友听，相信又有另一番体会。」

资料来源：Universal Music Malaysia

日期：2019年6月4日