周董新歌《我是如此相信》MV上线，爱妻不遗余力，助阵昆凌“老婆演电影，老公写主题曲”

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周董周杰伦近期忙着全新巡演，也不忘了要在社交媒体上大力支持老婆昆凌主演的电影《天火》，确认是宠妻狂魔无误啦！除此以外，周董更在行动上支持老婆，号召好友们一起力挺到底，找来了音乐上的最佳搭档方文山一同为电影创作主题曲《我是如此相信》，还在自己的IG上贴文表示“写一首好听的歌不用太久，只要有感觉就行”，火速完成歌曲，接着紧锣密鼓地拍摄MV，实力演绎助阵爱妻不遗余力呀！

新歌《我是如此相信》MV以喷画及沙土打造出一片沙漠荒芜的景象，周杰伦及乐手们置身在犹如灾难即将来临的场景里，看似在绝望中依然充满希望。早前在单曲封面曝光之时，周董和乐手们一字排开，让不少粉丝误以为“周五”组合再次联手出辑，周董笑说“这歌名其实也蛮适合五月天唱片公司发行……相信音乐”，更在IG tag五月天主唱大人阿信。随后，阿信也搞笑留言表示“我是如此相信音乐”。

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有趣的是，MV中周杰伦戴着鸭舌帽入镜，周董在IG笑称“大家有没有觉得我回到第一张专辑的造型？哈哈！20年，始终如一。” 如今，MV终于出炉，周董在脸书表示这首歌“表达了在面对灾难时，不畏艰难、不放弃的信念！”，之前周董也曾在IG分享歌曲意境“这首〈我是如此相信〉，可以是对家人、爱人、祂的相信，还蛮适合当作敬拜歌曲的”。