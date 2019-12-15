主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 周董新歌《我是如此相信》MV上线，爱妻不遗余力，助阵昆凌“老婆演电影，老公写主题曲”
娱乐 Entertainment明星 Celebrity音乐 Music新歌上架 New ReleaseOne FM

周董新歌《我是如此相信》MV上线，爱妻不遗余力，助阵昆凌“老婆演电影，老公写主题曲”

by Yee Leng
written by Yee Leng
周董新歌《我是如此相信》MV上线，爱妻不遗余力，助阵昆凌“老婆演电影，老公写主题曲”
Advertisement

周董周杰伦近期忙着全新巡演，也不忘了要在社交媒体上大力支持老婆昆凌主演的电影《天火》，确认是宠妻狂魔无误啦！除此以外，周董更在行动上支持老婆，号召好友们一起力挺到底，找来了音乐上的最佳搭档方文山一同为电影创作主题曲《我是如此相信》，还在自己的IG上贴文表示“写一首好听的歌不用太久，只要有感觉就行”，火速完成歌曲，接着紧锣密鼓地拍摄MV，实力演绎助阵爱妻不遗余力呀！

新歌《我是如此相信》MV以喷画及沙土打造出一片沙漠荒芜的景象，周杰伦及乐手们置身在犹如灾难即将来临的场景里，看似在绝望中依然充满希望。早前在单曲封面曝光之时，周董和乐手们一字排开，让不少粉丝误以为“周五”组合再次联手出辑，周董笑说“这歌名其实也蛮适合五月天唱片公司发行……相信音乐”，更在IG tag五月天主唱大人阿信。随后，阿信也搞笑留言表示“我是如此相信音乐”。

Advertisement

有趣的是，MV中周杰伦戴着鸭舌帽入镜，周董在IG笑称“大家有没有觉得我回到第一张专辑的造型？哈哈！20年，始终如一。”  如今，MV终于出炉，周董在脸书表示这首歌“表达了在面对灾难时，不畏艰难、不放弃的信念！”，之前周董也曾在IG分享歌曲意境“这首〈我是如此相信〉，可以是对家人、爱人、祂的相信，还蛮适合当作敬拜歌曲的”。

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

文青| 独立音乐入门，这几个乐团你必须认识

无惧绯闻~炫彬和孙艺珍主演韩剧《爱的迫降》首播收视报捷！

向好友作最后告别，毛加恩公开9分钟影片纪念高以翔~

周星驰执导!《美人鱼2》或即将在2020年上映！

“以翔，放心高飞…” 高以翔告别式，亲友、粉丝泣别高以翔

黄明志《4896》Final Call吉隆坡跨年演唱会取消

Taylor Swift明年只安排15天巡回演出~原因有洋葱！

朴叙俊新剧《梨泰院CLASS》明年1月首播！海报造型曝光！

朴宝剑有望出演新剧！这次来当模特儿！

张艺兴皇帝造型满脸落腮胡被嫌弃了！

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More