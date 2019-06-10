周汤豪遭冒充诈骗！被“假周汤豪”气炸

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台湾歌手周汤豪日前在Instagram声明，有不肖人士假冒他的身分到处诈骗，为此他提醒粉丝，除了官方脸书和IG帐号外，“不会以个人通讯软体私下联系”！

周汤豪今天再度发声明表示，近几个月以来，有不认识的圈内人士陆续传讯息过来，都说近来跟他一直有互动，也有好几位圈内朋友觉得不对劲后，主动私讯官方帐号问他，一问之下才发现，原来这段期间以来，聊天的对象根本不是周汤豪本人。

据悉，这个「假周汤豪」不只是主动骚扰圈内人，还会透过第三方去认识替他人，甚至还谎称跟「真周汤豪」拍过广告，或是跟「真周汤豪」的经纪人吃过饭，以此博取信任。

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不仅如此，「假周汤豪」还会假冒成粉丝，周汤豪说：「这个骗子传讯息给我，告诉我说有人在爆料公社上说他去自首了。」他直觉有异状，果然又是假的，为此他动怒在IG限时动态上PO影片，质疑这种状况不是最近才有，也不是只发生在他身上，但是2年了却没有人愿意站出来提醒、呼吁大众，这让他非常难以理解。

另外，周汤豪还呼吁其他受骗或是名义被盗用以进行诈骗的艺人朋友们一起站出来，希望借由法律的力量惩治恶人，还大家一个公道。

作为公众人物，本来就多了一份社会职责，尤其是要保护爱自己的粉丝和朋友，所以一旦发现可恶之徒滥用你偶像、亲人、朋友，甚至是你自己的名义进行诈骗，一定不要轻易放过TA哦！

资料来源：Ettoday