周杰伦2018新加坡初登场 演出成本追加2千万台币！

周杰伦「地表最强」演唱会在历经了66场世界巡迴之后，2018年首站来到了新加坡，新的一年到来，周杰伦以满满的能量带来演唱会升级版的「地表最强2」，演唱会彷彿透过魔术师的巧手一般，在原本八个不同主题的架构上变化出令人耳目一新的惊喜！事实上「地表最强2」是「地表最强1」的前传，英雄在成为地表最强之前历经许多挫折，经过一番与外太空异形的奋战之后，终于蜕变成地表最强的英雄，就像周杰伦在成为乐坛奇蹟之前历经了磨练与考验，多年努力下缔造了流行音乐史上无与伦比的光荣！

「地表最强2」日前在新加坡初登场，演唱会一开场就带给大家有别以往的震撼！在浩瀚的宇宙中，星际大战如火如荼地开打，英雄沉睡在休眠舱已数百年，异形爪牙包覆着休眠舱，关键的一刻英雄终于甦醒，休眠舱的能量渐渐挣脱异形的机械爪牙，周杰伦以一袭全新银色金属感太空装从休眠舱现身，不畏异形张牙舞爪的他走出舱门，引爆尖叫声！首先带来的「英雄」、「双截棍」两首歌曲立即沸腾全场，在气势磅礡的歌曲之后，周董再华丽变身换上金属刺蝟外套，演唱「世界末日」、「开不了口」，一连的劲歌与抒情歌曲揭开「地表最强2」的神秘面纱。

升级版的「地表最强2」在许多内容的调整下，舞台场景更华丽！视频更真实！道具场面更前卫！一开场的异形机械爪牙已令人震慑，而后出现的许多改版道具更令歌迷惊叹连连！包括科技感十字架、发光金色异形骨头椅、全新百老汇街景，齿轮钢琴摇身一变成异型钢琴，大喇叭钢琴也改版增加了夸张的童趣！六个主要道具的前卫变身，在在让粉丝目眩神迷！而「地表最强2」的服装更是全部重新订製，9套服装皆出自香港造型大师Tomas之手！演唱会内容的用心与大手笔的製作都令歌迷惊喜不已！

此外在曲目上也做了不少调整，包括将「美人鱼」巧妙串接「园游会」，钢琴PART自弹自唱「龙捲风」、「乌克丽丽」……，更有即兴的惊喜送给粉丝。为了「地表最强2」世界巡迴演唱会，主办单位不惜又砸下2000万台币，在曲目、服装、道具、视觉、特效等五个方向作改变及新增，使得整场演出总成本高达2亿元台币，不计成本的投入，就是要缔造「地表最强」更上层楼的辉煌纪录！

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：Sony Music

日期：9/1/2018