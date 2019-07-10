演唱会 Concert / Showcase音乐 Music 周杰伦全新世界巡回演唱会，马来西亚站2020年2月引爆！ by Yee Leng 10 July 2019 written by Yee Leng 10 July 2019 Advertisement 周杰伦确定将来马开唱！ 周杰伦2019全新世界巡回演唱会首站十月份在中国上海拉开序幕！如今确定全新巡演将在明年 2 月来到马来西亚，这将是周杰伦首次在 Bukit Jalil 国家体育场开唱。 Advertisement 亚洲天王周杰伦第八轮全新大型世界巡回演唱会,请拭目以待！ 敬请留意售票详情。 Advertisement music 0 留言 comment 1 FacebookWhatsappEmail Yee Leng previous post 《加油！金顺》姜至奂涉嫌性侵，遭警方紧急逮捕 next post 死性不改！小S老公再涉桃色风波 You may also like 官宣！李荣浩要来了！“年少有为”世界巡回演唱会即将在马来西亚开唱 5 July 2019 女舞者镜头前放不开，“尼克总监”亲自调教，创出道以来尺度最开MV 5 July 2019 大发！BTS荣登韩国20年来唱片销量冠军！ 4 July 2019 原始森林探寻温暖光影 陈楚生《趋光号》MV上线！ 1 July 2019 #金曲30 另类彩蛋！典礼大荧幕乱码，提醒入围者先想好致辞！ 29 June 2019 这几首一定要会！最Swag女王——Hyolyn《TRUE》演唱会「 暖身歌单」 27 June 2019 蔡依林新歌《爱的罗曼死》MV催泪上线！上演苦命鸳鸯爱情故事惹哭网友 26 June 2019 UNINE《Bomba》MV火热上线！解锁青春火力一触即发 25 June 2019 金曲30/ 新人得奖预测：ØZI稳了？！ 25 June 2019 金曲30：接受自己的不完美，才有高规格的《UGLY BEAUTY》 24 June 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.