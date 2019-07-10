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周杰伦全新世界巡回演唱会，马来西亚站2020年2月引爆！

by Yee Leng
written by Yee Leng
周杰伦全新世界巡回演唱会，马来西亚站2020年2月引爆！
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周杰伦确定将来马开唱！

周杰伦2019全新世界巡回演唱会首站十月份在中国上海拉开序幕！如今确定全新巡演将在明年 2 月来到马来西亚，这将是周杰伦首次在 Bukit Jalil 国家体育场开唱。

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亚洲天王周杰伦第八轮全新大型世界巡回演唱会,请拭目以待！

敬请留意售票详情。 

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