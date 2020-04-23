周扬青写长信认分手罗志祥，曝分手因男生劈腿，”每到一个城市就会约女生到酒店“

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今早，周扬青在微博发长文认与罗志祥已分手一段时间。贴文中，周扬青写了一封信给罗志祥，信中提到了两人分手的原因，是因为男方责怪自己看了对方的手机。周扬青更爆料，发现罗志祥劈腿，且不止一次，大爆罗志祥每到一个城市就会约女生到酒店，直呼罗志祥太渣。

分手信全文：https://m.weibo.cn/status/4496797961825543?fbclid=IwAR17RDyOsT2NEkBgV1d8IiktvNnPbeWE8sty5_6VdDGVBHkyl0CD-her6cI

嘿～ @罗志祥 ：

我们还在一起的时候 曾经有一次开玩笑 我问你 「你说如果万一有一天我们分手了我会做什麽？」

你说 ：「你一定会写一首超级长的rap来骂我」

你甚至还把歌词都帮我编好了

但是你猜错了！我没有写歌哦

我还是选择给你写一段文字 以前都是帮你编辑微博文桉 这次也算是我写给你的最后一篇长篇文字了

分手的起因是怪我看了你的手机 虽然你不只一次告诉过我 两个人在一起最重要的就是相互间的信任 看彼此手机会打破这种信任，你不喜欢！（我也算是乖乖听了你九年的话 这麽久都不曾看过你的手机 ）但这一次因为某些原因，我就是看了～

也还好是看了！

如果不看我都不知道原来你还有另一部专门用来聊妹的手机

原来我不在的几乎每一天 你都会约女生来家裡，关键还都是不同的

你去到每一个城市，都有可以约到酒店的女生

你和曾经介绍给我见过的你旗下的女艺人，甚至你的化妆师，都有长期不正当男女关係

还有你和你兄弟们对于那些被你们叫出来玩的女生是如此的不尊重

更过分的是，你们还会经常举行正常人都无法想像的「多人运动」……

这些颠覆我三观的事情，全部，都发生在我最深爱的，爱了九年的你身上…

现在想想自己真的很傻，为什麽没有在第一次抓到你噼腿的时候就放下呢？每一次都被你的承诺和悔过打动，一次次的原谅你的背叛，但仍抱有期望，觉得自己是唯一懂你，可以陪伴你，改变你的人

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你说你真的爱过我吗罗志祥？一定也是真的爱过吧…

不然你怎麽会排掉工作就为了陪我过重要的节日

从来不公开任何女友却愿意向大众公开介绍我

一个这麽威风的狮子，甚至愿意让朋友觉得你怕我（你说过怕是因为在乎和爱）

你也为我做过很多很多浪漫的事

对我的每一件事上心，有不开心的、难过的，都第一时间和我说

交往这麽多年还是会每天都打电话，手机不离手

为我哭，也陪我笑

（天啊！我写你好的这段话竟然快比写你坏的还要长）

可是一个这麽爱我的人

又怎麽会做出这些呢…

关键是，你都是哪儿来的时间呢？！！

我每天和你半夜三四点才讲晚安

难道你为了约p都不睡觉的吗？！

如果我们是因为性格不合或者你爱上别人分了手，我一定会做一个大家口中优秀的「前女友」

分手了什麽都不说，洒脱地讲一句，我们还是好朋友～

但抱歉，这次的情况太特殊了！

因为我知道，现在，包括以后，还会有很多很多的女生在同时被你骗着，她们可能还天真的以为她们是（除我之外的）唯一

姑娘们，千万别自信到认为自己是那个可以改变他的人

因为有的人，他渣是天生的

（你真的太太太太太 X100 渣了！！！）

不过还是要谢谢你

虽然这九年的青春最后没有结果（也幸好没有结果），可是和你在一起的大部分时光，我都是快乐的

如果不是最后这一击，你留给我的回忆也还算是美好

感谢这些年彼此的陪伴！

你如果问我后悔吗，我不后悔

因为确实是你让我变得更好了

因为爱你，我成长，成熟，也变得更独立

你如果问我难过吗？

也不难过

因为

你

一点都不值得！

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