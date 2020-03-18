周扬青、罗志祥爆分手！互掀疮疤超难看！

Advertisement



台湾艺人小猪罗志祥和周扬青分手的消息，上周闹得沸沸扬扬，除了网友指两人早在1月22日之后，在社群网站上完全没互动外，两人似乎已几近撕破脸，互相以整形和抄袭嘲讽对方。



日前小猪与周扬青被爆出在网路上长达1个多月无互动、疑似已经分手。据悉，罗志祥最后一次点赞周扬青的IG帐号，停留在1月22日。整个2月分，周扬青都没更新IG，直到3月1日再度上线，都完全不见小猪点讚。当然最大的疑点是2月14日西洋情人节，向来注重纪念日的两人竟毫无互动，就连网友要求周扬青出面闢谣，打脸分手之说，周扬青也毫无反应。



分后谣言盛传期间，周扬青因为从日本返回中国遭隔离，两人因疫情分隔，但是网路上丝毫不见他们互动的痕迹，就连一句关心问候都没有，显然已经各过各的生活。根据台湾媒体的报道，2月26日凌晨2点半，记者目击了小猪精彩的深夜生活。他与大根一行人一起进钱柜欢唱4小时，直到早上6点半，才与另外一名男友人步出KTV搭车离去。等红灯期间，小猪还摇下车窗对记者解释：「今天是参加朋友生日（派对）。」之后更神采奕奕地与记者说再见，丝毫看不出情伤。

此外有人爆料说，小猪和周扬青交往期间，女方会放下手上的一切事情，飞到台湾陪伴男方，而且还会下厨、送礼，一一收服男方妈妈及男友身边一干好友的心，连带在生意上，也帮了男方不少；内文更提到女方全心全力支持男友，但疑似因为男方的女人缘太好，导致女生不爽。据悉，早前小猪和周扬青交往期间，曾传出有第三者介入，对象就是从《大学生了没》出道的于大梦。在2016年底，于大梦在拍摄网剧期间，曾向朋友分享热恋的喜悦，还说对方是演艺圈天王，而她口中的天王就是小猪。随着男方高调和周扬青放闪，让于大梦彻底死心，当时绯闻传出后，周扬青选择力挺小猪；如今又传出两人情变，恋情急转直下让人错愕。

Advertisement





不仅如此，在周扬青的私人微博帐号中，提到感情话题，也明显深陷情伤当中，她于2月3日写下「发了一条抖音让大家来许个愿，结果刷下来留言有一半都是说，希望遇到一个满眼都是我的男孩。这个世界上，被冷落、被忽略、被辜负的女孩究竟有多多…」，该则贴文的评论中，有不少被男友伤害过的网友留言，周扬青似乎感同身受，回覆了几则，多是怒骂渣男伤害女孩子。

对此，小猪经纪人陈镇川回应：「小猪感情是私事，请外界不要加油添醋杜撰故事，多关注疫情、注意健康及艺人工作上的努力，谢谢。」

不过事情却没有在这里画上句号，小猪日前上传影片，旁白配上「什么叫素颜？没有贴过假睫毛、没有隆过鼻、没有丰过唇、没有垫过下巴，这叫素颜」，影片一出，网友一片哗然，并怀疑小猪暗讽整形过的周扬青；没多久，周扬青穿上潮牌「Fear of God」反击，该潮牌正好是小猪曾被指抄袭的品牌，看来两人闹彆扭已闹到互相嘲讽，疑似已经撕破脸！

新闻来源： ETtoday & ETtoday & ETtoday & ETtoday