周励淇40岁当妈！「期待鼠宝宝的来临」宣布怀孕喜讯

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40岁的香港艺人周励淇在2018年12月甜嫁中国演员傅浤鸣，1月20日她在社交媒体宣布怀孕喜讯！周励淇发文写下：“即将踏入鼠年，而我即将多了一个身份，很感恩上天赐我这一份礼物，全家上上下下都期待鼠宝宝的来临，感谢大家一直以来对我的爱护和祝福。”

周励淇2018年12月在IG宣布婚讯，她上载了一张与老公的合照，并写道：“我们结婚了，进入人生另一个阶段，一切都是最好的安排，在此跟大家一起分享！”

官宣全文如下：

资料来源：东方日报