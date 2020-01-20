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周励淇40岁当妈！「期待鼠宝宝的来临」宣布怀孕喜讯

by Tofu
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周励淇40岁当妈！「期待鼠宝宝的来临」宣布怀孕喜讯
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40岁的香港艺人周励淇在2018年12月甜嫁中国演员傅浤鸣，1月20日她在社交媒体宣布怀孕喜讯！周励淇发文写下：“即将踏入鼠年，而我即将多了一个身份，很感恩上天赐我这一份礼物，全家上上下下都期待鼠宝宝的来临，感谢大家一直以来对我的爱护和祝福。”

周励淇2018年12月在IG宣布婚讯，她上载了一张与老公的合照，并写道：“我们结婚了，进入人生另一个阶段，一切都是最好的安排，在此跟大家一起分享！”

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我們結婚了👫💑 進入人生另一個階段 一切都是最好的安排 在此跟大家一起分享

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官宣全文如下：

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即將踏入鼠年 而我即將多了一個身份🤰 很感恩上天賜我這一份禮物🎁 全家上上下下都期待鼠寶寶的來臨🐭👶🏻 感謝大家一直以來對我的愛護和祝福🙏 很抱歉今天未能出席《肥龍過江》的首映禮， 真的很想和大家一起分享台前幕後一齊共同努力的成果 但醫生叮囑我多點休息 不要去人多的地方 我只好乖乖聽話😊 《肥龍過江》是一部集愛情動作喜劇，充滿正能量的電影， 是我們所有台前幕後努力付出的誠意之作， 希望大家多多支持《肥龍過江》💪🏻 特別鳴謝子丹哥對我的提攜和愛護🙏 我倆戲中會有突破的演出 希望你們會喜歡😊 #此刻的心情 #太陽照耀下的❤形樹 #是我拍下這一刻的☀️

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资料来源：东方日报

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