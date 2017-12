周兴哲飞瑞典录新专辑，以为录音室很酷，结果… 还遇上巴黎大罢工！

全能创作小天王周兴哲(Eric)即将于12月15日发行第3张个人专辑《如果雨之后》,同名主打歌也正在各大电台首播,颇受好评。对于他发片之时将受张惠妹(阿妹)和林俊杰(JJ)夹攻,他谦言无意和敬仰的前辈正面交锋,但撞片了自己也很荣幸,会全力以赴努力,向偶像看齐!

据悉,周兴哲这次特地为专辑前往瑞典首都斯德哥尔摩录音和拍摄专辑视觉物。原本进度一切顺利,原订11月底发行,但最后却因为回程受到法国大罢工影响,和经纪人受困巴黎候机近3天。原本返台隔日要拍摄封面和MV,结果等不到主角周兴哲而延期,让发片日延迟两周,所以才意外加入这波年底唱片大战。对此,Eric不担忧,反而觉得是很好的学习机会。

首波主打《Without Her》在个人《22 TWENTY TWO》亚洲巡回演唱会台北站首曝,全新的EDM曲风让粉丝惊艳,也发现「创作暖男」升了级。周兴哲更走国际风,音乐与世界潮流接轨,更上一层楼,令人欣见他的成长。周兴哲特别飞越万里,去到北欧的斯德哥尔摩取经,就只为让最新专辑,拥有国际级的风貌!

据悉Eric特别透过关系,并上网联系了心仪的「BLNK Studio-Stockholm Sweden」录音室。这座全球顶尖的录音室,制作过许多西洋歌手的专辑,Eric原本不敢奢求会成功,尤其对方非常可能没有档期,没想到他非常幸运,一次就卡进了4天档期,让他频呼不可置信!带着满腔热血飞往瑞典的周兴哲,到了录音室面对一大冲击,原以为这全球知名的录音室是豪华又很酷的,没想到亲身进入后,发现录音室像居家一样温馨,让人觉得非常放松。后来周兴哲终于明白为何录音室像家里客厅一样小巧舒适。就在他为专辑忙碌数日,一出来就倒在沙发上不省人事,他才领悟到,音乐人都熬夜忙到焦头烂额,所以这样的环境是要让人能立即relax!

此外,虽然不会讲瑞典语,但制作人尚可用英文跟周兴哲沟通。第1天双方磨合,到了第2天,制作人就让Eric全权操作机器了,显示对他能力、实力的放心,结果,瑞典制作人居然第3天、第4天就索性没出现了,让周兴哲独挑大梁,主导整个作品,Eric忆起制作人拍着他肩膀对他说:「You are perfect!You are doing good! 」让他顿时充满信心,对方神隐原来是看好他的能力,让周兴哲觉得很感激。

编辑:Angel 迎晶

资料来源:Sony music

日期:8/12/2017