周兴哲爆假分手事件！女友简讯澄清让他笑出来

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亚洲创作新天王周兴哲一连两日在高雄开唱，顶着破病、不畏颱风开唱。被问到日前「假分手」女友事件，周兴哲表示，「完全没这件事情！」回想当天早上起床，他只收到了女友的简讯，「我从来没讲过这个话，我们就把它当成笑话在看。」

上个月周兴哲被爆出和主播女友假分手消息，庆功宴上被问到此事，周兴哲则当成笑话一则，「我就是一大早就收到他的简讯，他说他完全没有说过这个话！」工作人员则缓颊，「其实我们也希望周兴哲多恋爱，所有的情绪起伏都是创作的来源！」

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两天演唱会，女友都默默躲在台下守候，也相当担心他的身体状况，被问到女友是否有替他加油打气，周兴哲害羞说，「女友有跟我说，『You are amazing.』他有跟我说，我今天唱的比昨天好！」

周兴哲顶着病体开唱，第一天结束演唱后，周兴哲完全失声，紧急就医吃了类固醇，隔天才恢复声音状况。让他相当开心，「我本来担心第二场声音有恐惧，幸好睡眠都很好，今天也很不可思议，是我最满意的演唱会。」

新闻来源：ettoday亚洲创作新天王周兴哲一连两日在高雄开唱，顶着破病、不畏颱风开唱。被问到日前「假分手」女友事件，周兴哲表示，「完全没这件事情！」回想当天早上起床，他只收到了女友的简讯，「我从来没讲过这个话，我们就把它当成笑话在看。」