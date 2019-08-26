主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 周兴哲爆假分手事件！女友简讯澄清让他笑出来
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

周兴哲爆假分手事件！女友简讯澄清让他笑出来

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
周兴哲爆假分手事件！女友简讯澄清让他笑出来
Advertisement

亚洲创作新天王周兴哲一连两日在高雄开唱，顶着破病、不畏颱风开唱。被问到日前「假分手」女友事件，周兴哲表示，「完全没这件事情！」回想当天早上起床，他只收到了女友的简讯，「我从来没讲过这个话，我们就把它当成笑话在看。」

 上个月周兴哲被爆出和主播女友假分手消息，庆功宴上被问到此事，周兴哲则当成笑话一则，「我就是一大早就收到他的简讯，他说他完全没有说过这个话！」工作人员则缓颊，「其实我们也希望周兴哲多恋爱，所有的情绪起伏都是创作的来源！」

Advertisement

两天演唱会，女友都默默躲在台下守候，也相当担心他的身体状况，被问到女友是否有替他加油打气，周兴哲害羞说，「女友有跟我说，『You are amazing.』他有跟我说，我今天唱的比昨天好！」

周兴哲顶着病体开唱，第一天结束演唱后，周兴哲完全失声，紧急就医吃了类固醇，隔天才恢复声音状况。让他相当开心，「我本来担心第二场声音有恐惧，幸好睡眠都很好，今天也很不可思议，是我最满意的演唱会。」

新闻来源：ettoday亚洲创作新天王周兴哲一连两日在高雄开唱，顶着破病、不畏颱风开唱。被问到日前「假分手」女友事件，周兴哲表示，「完全没这件事情！」回想当天早上起床，他只收到了女友的简讯，「我从来没讲过这个话，我们就把它当成笑话在看。」

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

电影《小丑Joker》一连公开6支片段！画面有彩蛋！

王嘉尔演唱会踩空，直接摔下台

黄晓明喜欢在用餐时间开会有原因

又有漫改剧啦！Netflix《喜欢的话请响铃》甜蜜首播！

《全面攻佔3：天使救援 Angel Has Fallen》：再度解救总统！

暖男形象全靠演 安宰贤获封「最佳男演员」

【蜘蛛人退出MCU】Tom Holland新片 导演不干了！

【蜘蛛人退出MCU】#SaveSpiderMan狂洗版

杨丞琳甜蜜自曝李荣浩求婚细节｜两年内将完成婚礼

期待！周杰伦新电影《叱吒风云》再度驾驶《头文字D》豆腐车

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More