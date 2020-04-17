告网友损害名誉求偿148万！　李晨败诉「成法院认证渣男」

Advertisement



中国女星范冰冰的前男友李晨，虽与范冰冰一度论及婚嫁，但在女方涉入逃税风波后浓情转淡，去年6月宣布分手。李晨本身在与范冰冰交往前即花边不断，有网路写手撰文《渣男李晨现形记》，结果一位转发该文的网友被李晨一状告进法院，还索赔35万人民币，但对岸法院判李晨败诉，他这下成了法院认证的渣男。

这篇由网路写手「今夜九零后」撰写的《渣男李晨现形记》文章内提及李晨会送给前女友们「心形石头」，包括张馨予、李小璐、新疆女星迪丽娜尔等人，以及李晨曾对好兄弟印小天落井下石，事后真相大白也没有致歉，对方更因此事业一蹶不振等堪称黑历史的传言，该文被另一名帐号「娱乐圈吃瓜鹅」的大V帐号转发，李晨不满他在转发文裡转述原文章的黑历史，因此控告对方损害名誉，不仅要求道歉，还求偿35万人民币。

Advertisement





北京法院法官认为，李晨作为娱乐圈明星，应对大众的评论有一定的容忍度，该网友为娱乐圈微博大V，转发娱乐圈文章并无明显不当，也不存在损害李晨名誉权的主观恶意，未构成对李晨的侮辱及毁谤。李晨全部请求都被驳回，还要负担约新台币4600元的案件受理费，及公告费、诉讼费等费用，甚至还被别的营销号嘲笑「名誉纠纷案败诉的明星还是第一次看到​」、「成法院认证渣男​。」

据李晨代理律所北京星权公布的2019年李晨的5起名誉权诉讼案，其中涉及文章《渣男李晨现形记》纠纷共有3起，其中发布者“今夜九零后”败诉，法院判赔了5万元；一位转载网友败诉，法院判赔金额是1.5万元；而另一位转载网友侵权行为则为不成立。为什么其中一位构成侵权判赔1.5万，而另一位却不用负法律责任呢？关键在于两位网友评论方向不同。



前一位败诉网友转载时评价“渣男李晨现形记，先马后看”，被法院认为是个人注解，与文章形成完整的微博内容，构成侵权。另一位胜诉网友转载时评价“文章真假不做评论……都来说说对李晨的印象”被法院判定为理性讨论，不存在主观恶意，所以不构成侵权。

对此，星权律所主任朱晓磊独家回复：

其一、李晨对此案一审判决不认同，已启动二审。

其二、目前网络舆论严重背离客观情况，很多评论称李晨主张“插刀”“渣男”等词汇系对其的侮辱、诽谤被法院驳回，认为李晨负面形象被官方定论，看现在网友评论，判决引发的舆论已对李晨造成二次伤害。然而，法院在该案中并没有对涉案内容是否侵权做出认定，法院认定的是转载行为本身。

新闻来源： ETtoday & 新浪娱乐