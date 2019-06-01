吸血鬼变超级英雄！Robert Pattinson是新任蝙蝠侠！

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据外媒报导，电影《暮光之城》系列男主角Robert Pattinson确认成为下一任“蝙蝠侠”，导演Matt Reeves也确认该片将会被拍成三部曲。

根据报导，华纳兄弟影业自从Ben Affleck卸任以后，一直在寻找新一任蝙蝠侠。Robert Pattinson 近年来在各个独立制片《失速狂奔夜（Good Time）》、《盟友大都会（Cosmopolis）》的表现相当亮眼，导演先前曾表示希望新《蝙蝠侠》电影阐述这名超级英雄如何正式登场，所以演员年龄设定在大约三十出头，相信也因此最终选择了Robert Pattinson。

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Robert Pattinson年仅33岁，因饰演《暮光之城（Twilight）》系列电影中的俊美吸血鬼Edward Cullen，深情忧郁的主角光环，掳获无数少女心，但他不愿局限在吸血鬼的框架里，接连挑战了多部风格迥异的电影。他近年来生活低调，接拍多部独立制作电影，近期的科幻新作《黑洞情迷（High Life）》，表现广受好评。此外，今年，他参与演出的奇幻恐怖片《The Lighthouse》也在坎城影展得到正面回响 。

对此，华纳兄弟发言人不愿向法新社证实报导内容，仅表示：“我可以证实我们正在协商。”，而Robert Pattinson的经纪人则没有立即回应置评要求。

新蝙蝠侠电影预计在几个月后开拍，并预定在2021年暑假上映。而Robert Pattinson相信也将是继Christian Bale之后，再度由英伦男性主演的蝙蝠侠。

（整理报导：嘘！星闻、Bazaar、中央社，图片均摘自网络）