吴青峰李宇春合作单曲！《作为怪物》 521上线

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李宇春、吴青峰首次合作单曲《作为怪物》于5月21日正式发行。这首由李宇春、吴青峰演唱，李格弟作词，吴青峰作曲的作品，也是两位音乐人首次在音乐方面的合作。两位音乐人用充满张力与奇思的音乐作品，描绘了每个人在生活中都可能经历的“格格不入”的瞬间；同时也另闢蹊径地使用“怪物”意向来讚美独特个体的价值，希望通过音乐作品为大众提供一种对抗凶顽世界的力量。惊喜合作一发出，立刻在网路上引发强烈关注，作品一经推出即收穫好评不断。

“怪物”是这首作品贯穿始终的符号，它并非某种具象的生物或形象，而是一种外界给予的感受：一个格格不入的时刻，一份人人皆可体会到的孤独。你我在生活中或许都有被当作“怪物”的经历，都有无法融入周围的时刻，但正是这些独特的经历成就了独一无二的个体：「人们背负着无数《作为怪物》的瞬间成为自己，并在硕大的世界中找寻“姗姗来迟”的同类。」

《作为怪物》本身也是“寻找同类”的产物：李宇春与吴青峰曾在综艺节目《明日之子2》中共同担任导师，此后，两位拥有对音乐纯粹热爱的创作者不断围绕音乐作品进行交流，并希望基于彼此相似的价值观，通过作品做一些有意义的表达。于是，当李宇春向吴青峰分享诗人李格弟老师创作的歌词作品《作为怪物》时，两人一拍即合，决定在诗的基础上进行创作，由吴青峰作曲，并以合作的形式推出这首全新单曲。

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两位音乐人之间的默契合作使《作为怪物》显得既独特又能引起共鸣，青峰在编曲上再次大胆尝试了Electropop的曲风，看似抑鬱伤感的歌词，反差地搭配了节奏感极强烈的编曲。而整首歌曲强弱交替进行，让你能感受到声音元素不断叠加至饱满又酣畅淋漓，同时还能感受当所有配器都被抽离，只剩一个合成电子音色和交叉相叠的和声之后，传递出的作为“怪物”的挣扎与渴望；另一方面，《作为怪物》看似晦涩的文本背后，温柔包裹着对独特个体价值的一份鼓励：「『怪物』从来都不是贬义词，与别人不同也不是坏事情。当我们把“作为怪物”当成一种奖赏，或许能从中获得一些对抗世界的力量。」李宇春与吴青峰通过态度鲜明的音乐作品向人们发出邀请：「你不必担心自己与众不同，或与世界格格不入。大千世界，总有你的同类，只为与你匹配。」

两人首度惊喜合作的音乐作品推出后引发大众强烈关注，收穫好评不断。网友们纷纷留言表示：「神仙组合带来神仙作品」、「相信春春和青峰是对的，歌曲不出意外的超级好好听！」也有网友对两位歌手提问「单曲已经发佈了，两位的新专辑什麽时候安排？」纷纷敲碗希望能推出更多「青」「青」合作的神仙作品。

资料来源：Universal Music Malaysia

日期：2019年5月23日