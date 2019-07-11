吴青峰挑战最不可能的禁忌：綑绑！开肠破肚！躺棺材！

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吴青峰上周五(7/5)发行全新数位单曲<巴别塔庆典>，上架不到24小时夺下数位平台排行冠军。<巴别塔庆典>MV在今日(10日)中午无预警上线，惊喜不断让粉丝们表示：「最近好多无预警的吴青峰，让人每天开始期待各种”峰狂”惊喜！」而这次<巴别塔庆典>MV拍摄，是吴青峰拍过最疯狂、最荒诞，同时也最耗时的MV。这首”不伦不类”的MV，有着自说自话、贪懒、自私、恶斗的戏码，所换的场景之多和酷刑考验，如同欣赏一场荒诞不经的荒诞剧，让吴青峰在最后杀青时，情不自禁地给导演一个”不需语言、表达谢意”的窝心拥抱，表示「很兴奋拍完这一切。」

<巴别塔庆典>歌名来自古老的传说，远古时候人们说着同种语言，但他们想要建造一座直达云端的塔，用来传播自己的名声，于是上天打乱这些人的语言，让他们听不懂对方说话，也间接阻止了这座塔的建造。吴青峰希望藉由这样的寓意，表达在这个世界，每个人都自说自话，语言提供了方便却也带来隔阂和溷乱；导演表示在最初听完<巴别塔庆典>，就能感觉出吴青峰歌曲中想表现的溷乱、没有逻辑的荒诞，为了呈现出各说各话的溷乱世界感，安排8大场景、6大酷刑作为这次MV的影像主题，大胆尝试各种可能性，导演安排了荒谬、尴尬、黑暗的8大场景，开场就安排吴青峰被綑绑吊起来，还得接受合照留念，还让青峰穿上拳击外套，展现拳击场上大乱斗等的恶斗戏码；除此之外：还有手术台开肠剖肚，火刑、煮刑、牢笼之刑、奴隶之刑及食人宴等荒诞6大酷刑，且几乎都在不符合人体工学的情况下拍摄完成。

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但最让青峰担心的是，最后一个荒谬场景导演要求他躺进白色棺材时，青峰从拿到脚本的第一天就开始担心：「我还好，但会不会吓到吴妈妈啊？」直到MV要上线前一天，才鼓起勇气跟妈妈打预防针有一幕棺材镜头，没想到开明的吴妈妈秒回：「这是『见棺发财』，好兆头！」

吴青峰<巴别塔庆典>呈现的溷乱世界观，大家都在自说自话，每个人都想要拼命地往上爬，用缤纷溷乱的场景，比喻每个人的沟通都出了问题，即使说着同一种语言，又好像是不同语言，因为没有人要专心听别人讲话，拼命爬上高塔后，最后又能得到什麽？吴青峰最后也说<巴别塔庆典>的各场景和各酷刑都有特殊寓意，希望大家看完都会有各自的＂自我解读＂。吴青峰上周五(7/5)在台北举办限定5天的《巴别塔庆典概念展》，堪称是今夏最「疯」必in庆典展，吸引众多”峰迷”前往，每人平均排队两小时，展期已于昨日(9日)结束，近八千多人次造访，闭展前夕人潮始终久久不散，也创下该展场纪录！吴青峰<巴别塔庆典>MV今天 (10日)中午全面上线，邀请所有喜爱吴青峰的粉丝们一起进入<巴别塔庆典>的自说自话王国。

（照片提供：環球音樂）