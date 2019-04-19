吴青峰《歌颂者》MV感动上线 引爆粉丝催泪线

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吴青峰全新单曲<歌颂者>4月12日在《歌手》首唱《歌颂者》，引爆粉丝们的催泪线，网友纷纷敲碗，期待MV的诞生！

《歌颂者》这首歌是唱出从团体到个人单飞，青峰出道15年来乐当歌颂者的心声及感受。｢歌颂者」这个角色之于他，唱出自己当创作歌手的心声，歌词内透露的，是更多从<苏打绿>的主唱青峰转变成｢吴青峰」这一路以来的心情。形容｢歌颂者」这三个字是自己跟世界沟通方法的吴青峰，谦称自己｢不是一个唱功很好的人」，不过观察力敏锐及细微程度异于常人的他，对世界的人事物仍有许多感触及感动，把周遭身边的故事用属于自己的唱歌诠释方式去表达，这点对吴青峰来说很重要；他表示：｢我一直都不是一个唱歌技术、质量很高的，但我还是对这世界有我自己一套歌颂的方式，比起在台上唱歌表演给大家看，我还是比较适合心有所感去歌颂些什么，站在台上把我想说的话，用唱的方式表达出来，尤其经历过节目洗礼后，我对『歌颂者』这三个字有更深的感悟。」

MV特别请来曾在国际大导演李安的《少年PI的奇幻漂流》中担任副导助理、更以作品「Summer in the water」获得美国独立制片人影展最佳女导演奖的新锐导演黄婕妤执导，透过她细腻且独特的镜头叙事，看见我们每个人的生活部分，被歌颂者唱出心中的故事。 MV脚本叙述一位乐于付出的男人对于周遭人事物甚至街友难民都抱以关心并帮助，最后他生病时因为他平时的奉献付出，让这些受助者反馈来帮助感恩…

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｢歌颂者」MV中的主角一直不求回报为人付出，就如同歌颂者无悔地用生命唱着歌；对此吴青峰认为乐于付出是生活态度，不是刻意去做的一件事，最近让他有如此感触的一件事，就是在<歌手2019>的庆功宴上与工作人员抱头痛哭的时刻；他表示｢其实节目在接近尾声时，我还是一如往常去跟大家相处、聊天，但后来唱到最后，大家给我的反应是很舍不得的感觉，而且在庆功宴上大家还一起抱着哭，让我感到这一路以来自己的努力有被大家肯定且有目共睹，这真的是很感动的事情！本来只是在做一个节目，可是最后却是感受到被许多爱包围，既开心又感动！」

资料来源：完全娱乐ShowBiz