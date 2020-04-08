主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 吴彦祖结婚10年！罕晒婚照、深情告白Lisa S.
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

吴彦祖结婚10年！罕晒婚照、深情告白Lisa S.

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
吴彦祖结婚10年！罕晒婚照、深情告白Lisa S.
Advertisement

香港演员吴彦祖拥有帅气外表，是许多粉丝心中的「梦幻老公」人选。他在2010年与相恋8年的混血女友Lisa S.结婚，婚后2人生了1个可爱女儿吴斐然（Raven）。鲜少让家庭生活曝光在萤光幕前的他，7日罕见晒出和妻子在南非结婚的浪漫照，并写下「爱妳宝贝」闪瞎众人。

吴彦祖与妻子结婚10周年，平实低调的他7日特地晒出婚照，大胆向老婆示爱：「10年前我们在南非的这片小森林中结婚，我们结婚10年，但在一起18年了，这是多么棒的一段旅程，谢谢妳成为我的伴侣、我的光芒、我的挚友，以及最重要的是成为我们女孩的好妈妈。爱妳宝贝！」文字间尽是对妻子数不尽的爱意，相当深情。

同时，吴彦祖也难得晒出两人于南非结婚的浪漫照，穿着西装与披上婚纱的二人，在树林围绕中虔诚地跪着，膝前摆放着一束鲜花，共同在当地族人面前许下承诺，携手共度余生，其中Lisa S.大露香肩的美丽婚照，意外成为大家关注的焦点。

新闻来源：ETtoday

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

台湾名嘴道歉了！称自己“完全没印象提到马来西亚”，“如有提到也是说错话”

《孤城闭》开播前改名《清平乐》 网猜内幕「影射武汉封城」

大马娱乐圈出现首宗新冠肺炎确诊病例！

蜘蛛侠汤姆赫兰德恢复单身！与金发辣妹9个月宣告分手

明星染疫逝世又添1宗！《蝙蝠侠》男星因出现严重并发症逝世！

《青春有你2》训练生与家人通电话，谢可寅却只能打给老板，老板发文揭真相

经历新的冒险！人设相同但故事大不同的《Digimon Adventure:》开播啦！

南柱赫离开YG加入SOOP Entertainment，正式成为孔刘、金材昱师弟…

【一直怕坦白！】林俊杰在周杰伦《我不配》MV藏13年秘密 终于公开 ⚡

罗志祥缺席《极限挑战》被曝大换血！亲揭消失原因

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More