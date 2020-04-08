吴彦祖结婚10年！罕晒婚照、深情告白Lisa S.

香港演员吴彦祖拥有帅气外表，是许多粉丝心中的「梦幻老公」人选。他在2010年与相恋8年的混血女友Lisa S.结婚，婚后2人生了1个可爱女儿吴斐然（Raven）。鲜少让家庭生活曝光在萤光幕前的他，7日罕见晒出和妻子在南非结婚的浪漫照，并写下「爱妳宝贝」闪瞎众人。
吴彦祖与妻子结婚10周年，平实低调的他7日特地晒出婚照，大胆向老婆示爱：「10年前我们在南非的这片小森林中结婚，我们结婚10年，但在一起18年了，这是多么棒的一段旅程，谢谢妳成为我的伴侣、我的光芒、我的挚友，以及最重要的是成为我们女孩的好妈妈。爱妳宝贝！」文字间尽是对妻子数不尽的爱意，相当深情。
AdvertisementView this post on Instagram
On this day ten years ago we were married in this little bit of forest in South Africa. We’ve been legal for 10 but together for 18 years! My what a journey it’s been! Thank you for being my partner, my light, my best friend and most importantly a wonderful mother to our little turd. Love you babe! #10yearanniversary
同时，吴彦祖也难得晒出两人于南非结婚的浪漫照，穿着西装与披上婚纱的二人，在树林围绕中虔诚地跪着，膝前摆放着一束鲜花，共同在当地族人面前许下承诺，携手共度余生，其中Lisa S.大露香肩的美丽婚照，意外成为大家关注的焦点。
新闻来源：ETtoday