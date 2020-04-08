吴彦祖结婚10年！罕晒婚照、深情告白Lisa S.

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香港演员吴彦祖拥有帅气外表，是许多粉丝心中的「梦幻老公」人选。他在2010年与相恋8年的混血女友Lisa S.结婚，婚后2人生了1个可爱女儿吴斐然（Raven）。鲜少让家庭生活曝光在萤光幕前的他，7日罕见晒出和妻子在南非结婚的浪漫照，并写下「爱妳宝贝」闪瞎众人。

吴彦祖与妻子结婚10周年，平实低调的他7日特地晒出婚照，大胆向老婆示爱：「10年前我们在南非的这片小森林中结婚，我们结婚10年，但在一起18年了，这是多么棒的一段旅程，谢谢妳成为我的伴侣、我的光芒、我的挚友，以及最重要的是成为我们女孩的好妈妈。爱妳宝贝！」文字间尽是对妻子数不尽的爱意，相当深情。

同时，吴彦祖也难得晒出两人于南非结婚的浪漫照，穿着西装与披上婚纱的二人，在树林围绕中虔诚地跪着，膝前摆放着一束鲜花，共同在当地族人面前许下承诺，携手共度余生，其中Lisa S.大露香肩的美丽婚照，意外成为大家关注的焦点。

新闻来源：ETtoday