主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 吴尊爱妻首度公开正脸！两人16岁青涩旧照曝光 官宣加盟综艺《婚前21天》
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

吴尊爱妻首度公开正脸！两人16岁青涩旧照曝光 官宣加盟综艺《婚前21天》

by Tofu
written by Tofu
吴尊爱妻首度公开正脸！两人16岁青涩旧照曝光 官宣加盟综艺《婚前21天》
Advertisement

吴尊玉老婆林丽吟结婚多年，育有一对儿女NeiNei和Max，多年以来吴尊为保护妻子一直不让真面目曝光，甚至上节目也会戴上口罩和墨镜，鲜少在荧幕前亮相。近日夫妻俩携手上《婚前21天》，首度公开老婆正脸照，超高相似度的夫妻脸瞬间引来粉丝们直呼：“这一对实在太甜蜜了啦！”。

中国节目《婚前21天》公开节目卡司宣传照，其中一对夫妻就是吴尊和老婆林丽吟，被封为「初恋夫妇」，最让人惊讶的是林丽吟首次以真面目示人，只见她穿着镂空蕾丝上衣，一头黑发往后扎起，脸上化着淡妆，露出幸福微笑和吴尊比出爱心手势，周围充满粉红泡泡。
吴尊曾在节目上透露，心中一直有个很大的遗憾，就是没有为老婆办一场幸福婚礼，承诺：「这个婚礼我一定会办！一定会办到很开心！」为了让岳父岳​​母放心，吴尊当众告白：「虽然没有办婚礼，她（老婆）也知道我有多爱她！」更笑说每一分每一秒都想和老婆在一起，绝对没有骗人，逗得老婆露出甜蜜笑容， 「你们放心，我一定会好好照顾他们！」让岳父对这个女婿赞赏有加，最后吴尊更是当着家人的面，把妻子一把搂过来印上一吻，用实际行动证明自己的爱有多深。

Advertisement

事实上，吴尊16岁就和林丽吟交往，老婆是他的初恋情人，两人悄悄结婚生子，他碍于偶像团体身分，直到2013年才承认已为人夫，更相当保护老婆不要曝光，到现在他40岁，对老婆的爱整整24年都没有改变，「爱着16岁第一次牵手的女孩，用24年成全了一个女人的爱情童话。」让网友相当羡慕：「吴尊是什么绝世好男人啊！」

 

资料来源：ettoday

 

 

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

蔡依林餐厅门口出糗！喷手消毒竟差点酿成大祸

成员雪炫晒小麦色腹肌～甩邻家女孩形象！

李冰冰遭小16岁男友威胁公开私密床照！付天价分手费解决！

闪婚不到一个月 毕书尽发文官宣要当爸爸了！

《Kingdom李尸朝鲜》第2季主要预告出炉！简直太震撼了！

强忍哀痛送母出殡。郭富城：“未能接受你已经离我而去的事实…”

史上最通筋活血舞台！BTS穿「指压拖鞋」热舞　

唐诗咏被爆怀孕，绯闻对方暗指她出轨马国明

恭喜！Katy Perry 宣布怀孕 新歌MV挺肚入镜

美国主持人要求中国为疫情道歉！何猷君发文怒轰！

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More