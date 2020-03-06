吴尊爱妻首度公开正脸！两人16岁青涩旧照曝光 官宣加盟综艺《婚前21天》

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吴尊玉老婆林丽吟结婚多年，育有一对儿女NeiNei和Max，多年以来吴尊为保护妻子一直不让真面目曝光，甚至上节目也会戴上口罩和墨镜，鲜少在荧幕前亮相。近日夫妻俩携手上《婚前21天》，首度公开老婆正脸照，超高相似度的夫妻脸瞬间引来粉丝们直呼：“这一对实在太甜蜜了啦！”。

中国节目《婚前21天》公开节目卡司宣传照，其中一对夫妻就是吴尊和老婆林丽吟，被封为「初恋夫妇」，最让人惊讶的是林丽吟首次以真面目示人，只见她穿着镂空蕾丝上衣，一头黑发往后扎起，脸上化着淡妆，露出幸福微笑和吴尊比出爱心手势，周围充满粉红泡泡。

吴尊曾在节目上透露，心中一直有个很大的遗憾，就是没有为老婆办一场幸福婚礼，承诺：「这个婚礼我一定会办！一定会办到很开心！」为了让岳父岳​​母放心，吴尊当众告白：「虽然没有办婚礼，她（老婆）也知道我有多爱她！」更笑说每一分每一秒都想和老婆在一起，绝对没有骗人，逗得老婆露出甜蜜笑容， 「你们放心，我一定会好好照顾他们！」让岳父对这个女婿赞赏有加，最后吴尊更是当着家人的面，把妻子一把搂过来印上一吻，用实际行动证明自己的爱有多深。

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事实上，吴尊16岁就和林丽吟交往，老婆是他的初恋情人，两人悄悄结婚生子，他碍于偶像团体身分，直到2013年才承认已为人夫，更相当保护老婆不要曝光，到现在他40岁，对老婆的爱整整24年都没有改变，「爱着16岁第一次牵手的女孩，用24年成全了一个女人的爱情童话。」让网友相当羡慕：「吴尊是什么绝世好男人啊！」

资料来源：ettoday