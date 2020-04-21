娱乐 Entertainment明星 Celebrity新闻 News 吴尊与妻子林丽吟《婚前21天》试婚纱美照释出！ by Celine 21 April 2020 written by Celine 21 April 2020 Advertisement 吴尊和妻子林丽吟相恋24年、相守了15年，今日他们一起上中国综艺节目《婚前21天》，想举办属于他们的婚礼。日前就释出了一组吴尊和林丽吟试婚纱的照片。照片中可见林丽吟换了四款婚纱：中式凤冠霞帔、V领蕾丝婚纱、深蓝色公主风婚纱和干练的白色全套西装。吴尊时而搞笑地比划着婚纱配合太太一起做造型，还很贴心地替太太整理仪态。林丽吟皮肤白皙、身材高挑，每一件礼服都可以驾驭得很好，很漂亮！ Advertisement （新闻来源：新浪娱乐） 照片摘自网络。 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Celine previous post 【你懂不懂】马来西亚youtuber只会prank恶搞?! 盘点马来西亚有内容YOUTUBER! next post 孔刘被爆有意接下Netflix科幻剧！女主角是《Kingdom》的她！ You may also like 贾静雯上《鲁豫有约一日行》亲揭离婚伤疤哽咽落泪 感谢修杰楷给予力量 21 April 2020 孔刘被爆有意接下Netflix科幻剧！女主角是《Kingdom》的她！ 21 April 2020 《创造营2020》6位超火红的小姐姐，其中一位是大马人 | Chapters 21 April 2020 到底是谁杀了人？暗黑港剧《十八年后的终极告白》首播！ 21 April 2020 卖豪宅后遇疫情大流行 宥胜「全家车上隔离」！ 21 April 2020 第39届金像奖颁奖礼确定取消 506直播公布名单 21 April 2020 【有雷慎入】《夫妻的世界》再翻转！正宫小三决定联手对付渣男？！ 20 April 2020 《青你2》首位“出道”小姐姐李熙凝上《快本》重现“淡黄的长裙” 20 April 2020 受疫情影响 《One Piece》《Digimon Adventure：》多部动画无限期停播！ 20 April 2020 【4月新剧】2部必追古装剧 | 贾静雯《成化14年》变邪恶贵妃 | Chapters 20 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.