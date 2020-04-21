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吴尊与妻子林丽吟《婚前21天》试婚纱美照释出！

by Celine
written by Celine
吴尊与妻子林丽吟《婚前21天》试婚纱美照释出！
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吴尊和妻子林丽吟相恋24年、相守了15年，今日他们一起上中国综艺节目《婚前21天》，想举办属于他们的婚礼。日前就释出了一组吴尊和林丽吟试婚纱的照片。照片中可见林丽吟换了四款婚纱：中式凤冠霞帔、V领蕾丝婚纱、深蓝色公主风婚纱和干练的白色全套西装。吴尊时而搞笑地比划着婚纱配合太太一起做造型，还很贴心地替太太整理仪态。林丽吟皮肤白皙、身材高挑，每一件礼服都可以驾驭得很好，很漂亮！

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（新闻来源：新浪娱乐）

照片摘自网络。

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