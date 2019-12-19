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吴克群前年电影不卖座又遇母亲患癌逝世 感激女友相伴

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
吴克群前年电影不卖座又遇母亲患癌逝世 感激女友相伴
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吴克群在今年加盟新东家何乐音乐，最近推出《你说我听着呢》社会影音小说，获得好评，其中和贾静雯合作的《我和被爱保持距离》在视频网站点阅率已突破180万，引起关注。

他为新作花1年半来制作，表示在筹备时，面对许多困难，包括打破大众对于图像作品的刻板印象，及担心自己如何真的能做到让对方卸下心防的访谈。

据悉，吴克群在2017年到2018年时，全心全力拍摄自编自导自演电影《为你写诗》，期间面临到挚爱的母亲罹癌逝世，电影上映后却不卖座，赔光积蓄，他坦言那段期间让他真正凝视到“绝望”，“从对生命感到绝望、再到梦想绝望”，有感而发：“当生命是唤不回来，只有真正体会得人才会感受到，当完成梦想时，你已经知道不会如你预期，其实在放映前几天就知道结果。”他自认经历这些事情，才让现在的自己，看到很多事情后，转向变轻松、没有这么严重。

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不过他很感谢女友陈语安一路支持、陪伴，母亲生病时，他分身乏术，加上在长时间要待在大陆忙拍电影，几乎都是女友在台湾陪伴他母亲，让他十分感动。

他与女友稳定交往2年多，过去曾直言是不婚主义，被问及现仍是不婚主义，他说：“随缘，以前讲再多都对彼此不好，婚姻不该是作品、计划。”至于有可能闪婚？“就顺其自然，自然而然发生。”似乎不排除会与女友结婚的可能。

新闻摘自：sina

照片视频摘自网络

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