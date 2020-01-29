同时失去丈夫与女儿，Kobe Bryant妻子心碎崩溃，外媒曝“她泣不成声，仍努力坚强”

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美国NBA传奇“小飞侠”Kobe Bryant 于美国当地时间26日早上10时，于加州洛杉矶上空发生直升机失事，机上所有乘客包括Kobe及其女儿Gianna在内不幸罹难。根据美国媒体《纽约邮报》报道，事故发生后，许多亲友都前往探访其妻子Vanessa，据悉，Vanessa现状十分糟糕，亲友表示，她一直泣不成声，接近崩溃。

该媒体透露：“她已经泣不成声，但是她仍然在照顾自己的其他女儿，她现在正努力地让自己变得更加坚强。亲友们都在她的身边，支持着她。她靠着信仰继续生活，她并不是孤单一人。但是不可否认的是，她将会难过很长一段时间。”

Kobe和Vanessa于1999年相识，而在去年12月，Kobe才在其IG上贴文庆祝两人相识20周年，“On this day 20 years ago I met my best friend, my Queen @vanessabryant”。两人相识之初，Kobe正值事业升值期，而Vanessa还只是一名高中生。两人的恋情曝光后，受到不少阻碍，媒体更以“科比的运动生涯会葬送在这个女人手上” 耸动标题报道两人恋情。

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虽然如此，Kobe 在两人相恋6个月后即向Vanessa求婚，并于2001年4月结婚。两人在2011年也曾闹出离婚风波，之后，两人在社交平台上宣布复合。经历过各种困难，Kobe与Vanessa的爱情更加坚，外媒在报道中表示：“两人的夫妻关系虽然曾经历波折，但是他们来俩一直都是彼此的知音伴侣，Vanessa更将Kobe看作是一生的伴侣。” 而如今相爱的两人却要阴阳相隔，让人不胜唏嘘。

两人共育有4名女儿，最小的女儿Capri才只有7个月大。二女儿Gianna和父亲同在直升机事故中罹难，让Vanessa同时失去了丈夫和女儿，情况令人担忧。事故发生后，湖人队老板和副总裁都曾前往探望及慰问，但突如起来的噩耗还是让Vanessa彻底崩溃。

相爱的两人无法相守，如今，也只能希望Vanessa坚强地生活，好好照顾自己与孩子们。