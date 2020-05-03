吉打、雪兰莪、森美兰、彭亨、沙巴、砂拉越 暂不跟随中央放宽复工

Advertisement



尽管首相丹斯里慕尤丁已宣布5月4日允许大部分经济和商业活动复工，但雪兰莪、吉打、森美兰、彭亨、沙巴和砂拉越，暂时不跟随中央政府的宣布，且不批准大部分经济领域于明日复工。

雪兰莪州

根据雪州大臣拿督斯里阿米鲁丁指出，雪州政府会与各地方政府召开会议，将拟出统一的指南和执法方式，并尽量赶在今天宣布。

“我们尝试分阶段进行，包括各地方政府的准备工作，因为他们必须评食肆如何运作和执法人员的数量，以免食肆人流暴增”。他也表示，雪州内虽有领域会在周一全面复工，但不希望发生“紧急着陆”（crash landing）事件，因此州政府尝试研究各阶段和询问各地方政府意见。

森美兰州

随着森美兰州近日又再出现多宗新冠肺炎确诊病例，森州政府决定州内食肆不准开放堂食，一律只可外带、外卖、得来速方式进行。森美兰大臣拿督斯里阿敏努丁更强调，如违反“条件式行动管制令”（pkpb），一律勒令关店3天，包括被允许营业的餐车，也不能放置餐桌，一律只能提供外卖服务。

吉打州

在吉打州，州务大臣拿督斯里慕克里兹指出，吉打州政府周二会召开吉打安全特别委员会（JKKN）的会议，在会议后才会有最新决定，目前是一切照旧。他说，吉打州政府会仔细研究中央政府宣布的有条件行动管制令（PKPB），以确保这绝对适合该州，且不让新冠肺炎（2019冠状病毒疾病）病毒入侵该州。

砂拉越州

Advertisement



另一方面，砂州首长拿督阿邦佐哈里说，虽然中央政府已对行动管制令实施放宽措施，但州政府暂时不放宽管。他说，砂拉越政府将会衡量州内的情况，以决定砂拉越所需要的行管令措施。

沙巴州

沙巴州首长拿督斯里沙菲益阿达周六（3日）发文告指出，沙巴州不会跟随中央政府于5月1日的宣布，即批准大部分经济领域在5月4日复工。他宣布，沙巴将维持执行直到5月12日结束的第4阶段行管令。他说，这么做是为了继续遏制新冠肺炎疫情蔓延，确保沙州人民不会暴露在感染的风险之中。

“我呼吁人民继续遵从执行中的第4阶段行管令”。从周五晚上开始，一封由沙巴州秘书拿督沙法乌东发给州政府各机构长官的内部通告被疯传。通告内容说明州秘书指示各部门常务秘书，各局总监，法定机构主席，县市议会主席及县官在第4阶段行动管制令期间维持现有的工作常态，居家办工。

彭亨州

另外彭亨州表态是支持联邦政府的有条件行管令（PKPB）， “但是彭州政府需要研究和了解2019冠状病毒病在彭州目前的情况”，因此不会开放州内各领域。一切决定仍有待周五（5月8日）的彭州安全委员会商议细节后再决定，意味彭州将不会在明天随联邦政府同步开放大部分经济领域。

槟城州

另外，槟城是否将跟随中央政府的步伐，首长曹观友今午会召开记者会说明一切。

资料来源：星洲日报、中国报