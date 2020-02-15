吃过Dutch Baby吗？KL区这几家都有售卖好吃的Dutch Baby！

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起源于德国的荷兰松饼——Dutch Baby Pancake以往并不是广为人知的甜品，可近年开始渐渐被更多人知道它的美好，因此越来越多人想try这款看起来就很疗愈的甜品！而马来西亚有几家cafe是主打这款甜品的，可能cafe本身不是非常著名的店家，但是他们的Dutch baby却大受欢迎～！

1. Moge Tee Malaysia

这家想必没有任何疑惑，它们家是以奶茶出名的，但其实这里也有甜品serve哟！它们家除了饮料好喝到无法反驳，最近推出的Dutch baby实力也不容小觑～！酥脆的饼皮内放上各种水果和cream，真的是想在吃云朵的feel～～

地址：全KL众多分行

营业时间：12p.m. – 1a.m.

2. Unicorn 25

如此少女感的店名甜品一定不能差！这家的荷兰松饼尤其出名，因为是非常创意的料理，竟然有咸味的Dutch Baby～！甜的就是传统的制作方式：一口咬下去可以吃到水果、奶油、棉花糖等；而咸味的则是鸡蛋、菇类以及香肠等配料！

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地址：IOI Business Park，SS-01-19，Sky-pod Square，Puchong

营业时间：8a.m. – 6p.m.

3. Craft Cafe

位于Cheras的Craft cafe以waffle和dutch baby出名，甜品控一定要留意了！烤的无比酥脆的外皮，内陷却非常柔软，把荷兰松饼的精髓把控得非常好，与水果和冰淇淋搭配起来有种冰火两重天的独特口感～

地址：H-0-2，Block H，Plaza Damas，60 Jalan Sri Hartamas 1， Kuala Lumpur

营业时间：8.30a.m. – 5p.m.*星期二休息

还有哪家Dutch Baby专卖店呢？快点点击这里！