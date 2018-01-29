美食可以让人大快朵颐，但却也是减肥的天敌！因此，无法抵抗美食诱惑又爱美的人们，使劲办法瘦身，以便可以继续大饱口福。瘦身的方式有很多，其中有个很简单的方法，就是吃辣！但你相信吃辣真的能有效瘦身吗？

网络很多资料显示，吃辣能瘦，但资深营养师吴玉莲表示，这样的说法是不成立的。他说，吃辣仅能辅助瘦身而已，不建议大家使用这个方式来瘦身，因为过度吃辣，会造成身体负荷不了，伤胃伤身。

虽然有研究发现，辣椒中的辣椒素可以控制体内胆固醇和改善脂肪的代谢问题，但前提是必须摄取大量的辣椒素，才能达到功效。这是因为辣椒能让我们的身体发热，能够燃烧脂肪，促进血液循环，提升代谢。如果在日常中配合运动，吃辣是可以维持身形和体重。但要注意的是，只有新鲜辣椒，例如小辣椒，大辣椒等之类的才能辅助瘦身。经过加工的辣椒是无法达到瘦身功效的，例如参峇（sambal）或辣椒酱等。而且，如果常吃辣，还会导致皮肤问题，比如长痘痘。

另外，现在很多人都会使用市面上售卖的瘦身辣椒膏来减肥，但是，它其实仅能让身体发热和发汗。用了后，我们会觉得体重减轻了，其实只是因为多余的水分已排出体外，实际上并没有达到燃烧脂肪的功效。

虽然辣椒多少能帮助瘦身，但需注意的是不可过度吃辣，特别是有这些特征的人：

1）有胃溃疡的人，因为它会刺激到胃粘膜，导致胃溃疡更严重。

2）口腔常出现溃烂，有严重痔疮或燥热体质的人。

3）肾脏病的患者也不适合，因为辣椒素须靠肾脏去代谢。

吃辣要看个人体质，所以，吃辣时要注意自己的身体，不要为了瘦身而误伤身。

编辑：Carlynn/Angel 迎晶

资料来源：星洲生活志

日期：29/01/2018