吃货人设算什么？人设别崩都好说

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中国女星迪丽热巴有着维吾尔族血统，五官精緻，零死角美颜连老外都惊叹，还曾被日本网友冠上「中国顶级美女」的称号。虽然外表如冰山美人，但她私下个性大剌剌，尤其爱吃的形象深入人心，吃货人设早早就建立起来，还有一个可爱的外号叫“胖迪”。

不过日前却有知情人士指出，热巴的「吃货人设」全是刻意营造，引发网友议论。在中国综艺节目《圆桌派》中，身为节目嘉宾的中国作家蒋方舟在一次访问中表示，迪丽热巴的「吃货人设」全是演的，只是为了要拉近和普通女生之间的距离，同时也加深亲切感。

目前为止迪丽热巴还没有为此做出任何回应，不过她的粉丝已经在网上替她打抱不平。对于迪丽热巴的吃货人设，小编没有什么意见，毕竟她曾说过，自己的食量很正常，只是相比积极健身或瘦身的女艺人而言显得更能吃而已。

除了吃货人设，娱乐圈中还有几种常用的人设，你们又了解几个呢？

爱家好男人人设

成功代表人物：黄晓明、周杰伦、邓超、黄磊…

黄晓明和baby结婚多年，爱情结晶小海绵出世后，黄教主不仅对baby百般宠爱，更常被网友扒出两人秀恩爱的细节，例如在家穿印有LOVE BABY字眼的拖鞋等，甜蜜的家庭生活让他被冠上“好男人”的头衔。

周杰伦宠起昆凌来也不遑多让，从恋爱到结婚再到生子，周杰伦的虐狗模式就没有停过。除了给了昆凌一个人人羡慕的梦幻童话婚礼，婚后的周董越爱越大方，妻子去拍戏他就去陪着，不时还会下场亲自指导动作，“好男人”人设贴得死死的。

失败代表人物：陈赫、高云祥、吴秀波、张丹峰

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最近出轨事件闹得沸沸扬扬的张丹峰“好男人”人设也随即崩塌，这段跨越十一岁的姐弟恋在狗仔队的爆料后变得岌岌可危。其他几位的人设也是因为相似的风波而人设崩塌的。

学霸人设

成功代表人物：蔡康永、莫文蔚、林志玲、吴彦祖、撒贝宁、李健、欧阳娜娜、易烊千玺（全能）…

失败代表人物：翟天临…

娱乐圈也是个人才济济的圈子，学习成绩优异的不在少数，所以这里也不多说了。不过也有一些失败的例子，年初翟天临被录取为北大博士后说自己不知道知网被网友质疑能力，之后又被发现论文查重超过百分之四十，来源渠道是百度文库，结果经学校学术委员会学术道德与学术仲裁委员会建议、学位评定委员会投票决定、校长办公会研究同意：撤销2018届博士研究生翟天临的博士学位。

清纯人设

成功代表人物：宋慧乔、周冬雨…

失败代表人物：郑爽、阿娇、崔雪莉…

郑爽凭借《流星花园》一夜成名，清纯的学生妹人设红遍亚洲，不过后来她却选择放飞自我，虽然大胆的作风还是中规中矩，只是人设更偏向疯狂。反观韩国艺人崔雪莉退出了f(x)组合后，不仅画风越发奇怪，还曝出各种大尺度私房照，前天还在凌晨醉酒直播，当看到网友提问“能够堂堂正正no bra的理由是什么?”时，她立刻皱起眉头直视着画面，一旁的友人则帮忙回答道“这里的人都是no bra。”直播后半程还和网友掀起骂战，清纯人设一去不复还。

除了这些人设，娱乐圈还有贤妻良母、女强人、拼命三娘、毒舌、大胆、正人君子等人设，那些其实都是为了加深观众对艺人们的印象，不过能维持多久还要看他们的努力了。