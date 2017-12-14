吃螃蟹好爽！但螃蟹配上这些食物会变好惨……

掰开蟹壳满满整块的蟹黄或蟹膏，细白鲜美的蟹肉沾一点醋，入口满满的肉质，味鲜嫩香。蟹肉的蛋白质含量很高，对身体很滋补。那么吃螃蟹要注意什么，有哪些禁忌？食用螃蟹的时候不能搭配什么食物？

螃蟹吃完了不能马上吃什么?

1、吃完螃蟹不能吃红薯

烤地瓜和煮螃蟹是最好不要一起吃，有的可能腹泻，甚至有的可能得结石情况。

2、吃完螃蟹不能吃蜂蜜

之所以吃螃蟹以后不能吃蜂蜜，考虑是主要这两种食物都是凉性的，胃肠道不好的人很容易腹泻。

3、吃完螃蟹不能吃柿子

吃螃蟹和柿子都是寒凉之物，所以两者一起吃容易伤及脾胃，体质虚弱者更要注意。另外柿子中含有鞣酸，蟹肉富含蛋白，二者相遇，会凝固为鞣酸蛋白，不容易消化且妨碍消化功能，使食物滞留于肠内发酵，会出现呕吐、腹痛、腹泻等食物中毒现象。

4、吃完螃蟹不能吃梨

与柿子道理相同，吃完螃蟹后不能吃梨，梨味甘性寒，蟹也性寒，二者同食，易伤人肠胃。

5、吃完螃蟹不能吃花生

花生性味甘平，脂肪含量达45%，是属于较为油腻的食物。油腻之物遇冷利之物易致腹泻，所以吃完螃蟹不能吃花生，肠胃虚弱者尤应牢记，不要贪一时口腹之欲而伤身。

6、吃完螃蟹不能吃芹菜

芹菜能够去油腻、带走一部分脂肪。不少人觉得吃螃蟹后太油腻，想喝杯芹菜汁去油腻。但吃完螃蟹不能吃芹菜，同食会导致影响蛋白质吸收，会降低两者的营养价值。

7、吃完螃蟹不能吃香瓜

香瓜性甘寒而滑利，能除热通便。吃完螃蟹后吃香瓜，会有损肠胃，容易导致腹泻。肠胃虚弱的人这两种食物都要少吃，否则容易加重病情。

8、吃完螃蟹不能喝茶

有些人喜欢在吃螃蟹后喝茶，认为可以去腥，然而吃螃蟹，最佳的饮料是温黄酒。吃螃蟹前后最好不要喝茶，因为蟹脚、蟹腮中难免会带有一点细菌，喝酒或醋可以杀死它们，我们的胃液也有一定的杀菌能力，但喝茶水之后，会将胃液冲淡，杀菌效果就大打折扣。

9、吃完螃蟹不能喝冷饮

吃完螃蟹不能喝冷饮。冰水、冰激凌等冷饮属于寒凉之物，会使肠胃温度降低。吃完螃蟹后喝冷饮，一定会导致腹泻。

10、吃完螃蟹不能吃泥鳅

吃完螃蟹不能吃泥鳅。泥鳅虽然性平无毒，不过因为泥鳅属于温补类的的食材，螃蟹则是大寒之物，所以二者相克不宜同吃。

11、吃完螃蟹不能吃茄子

蟹肉性寒，茄子甘寒滑利，这两者的食物药性同属寒性。如果一起吃，肠胃会不舒服，严重的可能导致腹泻，特别是脾胃虚寒的人更应忌食。

12、吃完螃蟹不能吃南瓜

南瓜和螃蟹同食并无毒副作用。不建议同食的主要原因是南瓜含有丰富的“钴”元素，“钴”元素对降血压有较好疗效。这与螃蟹的高血压患者不宜多食，有食物搭配不合理的成分，不过并不会影响身体健康。只是相互抵消了食疗作用。

资料来源：三联

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编辑：淑婷