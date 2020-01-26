娱乐 Entertainment明星 Celebrity 叶问次子叶正大年初一病逝 享寿83岁 by Tofu 26 January 2020 written by Tofu 26 January 2020 Advertisement 咏春一代宗师叶问次子叶正大年初一病逝，享年83岁。叶正大哥叶准向港媒证实弟弟死讯，他表示弟弟是于昨晚11时在法国医院逝世。 据悉，叶问本人有两任妻子，元配张永成生了7个儿女，3个夭折，剩两子两女，其中次子叶正从7岁开始，跟着父亲学咏春，1962年跟随哥哥叶准前往香港。根据记载，叶问过世后，身为叶氏嫡传，兄弟俩肩负起传承的责任，在香港开班授课，其中哥哥是《叶问》系列电影的顾问兼武术指导。 Advertisement 电影《叶问4》叶正与父亲叶问的剧照 资料来源：星洲日报、ettoday Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 《王子变青蛙》CP隔15年合体！明道搂陈乔恩放闪 网友直呼勾回忆：最爱台剧之一 You may also like 《王子变青蛙》CP隔15年合体！明道搂陈乔恩放闪 网友直呼勾回忆：最爱台剧之一 26 January 2020 张艺兴、陈伟霆、宝石春晚和观众一起「左边跟我一起画个龙」 26 January 2020 TFBOYS春晚同台不合体表演 三小只首分开分别搭档李荣浩、罗志祥、王嘉尔等 26 January 2020 罗志祥、王嘉尔、易烊千玺等颜值超高组合帅气同台春晚表演 26 January 2020 杨丞琳新年陪婆婆包饺子 甜喊老公李荣浩：唱完就赶快回家吧 26 January 2020 S.H.E三朵金花新年同框献祝福 劲宝「最可爱的乱入」惹粉丝直呼：太可爱了 25 January 2020 盘点成龙5部最好看的电影 25 January 2020 辰亦儒「说到做到」，2年后真的结婚了！ 25 January 2020 澳洲华裔网红机上诈伤获免费升舱？网友怒骂LOW 24 January 2020 TVB经典系列《法证先锋4》3大必看要点！ 24 January 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.