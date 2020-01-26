叶问次子叶正大年初一病逝 享寿83岁

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咏春一代宗师叶问次子叶正大年初一病逝，享年83岁。叶正大哥叶准向港媒证实弟弟死讯，他表示弟弟是于昨晚11时在法国医院逝世。

据悉，叶问本人有两任妻子，元配张永成生了7个儿女，3个夭折，剩两子两女，其中次子叶正从7岁开始，跟着父亲学咏春，1962年跟随哥哥叶准前往香港。根据记载，叶问过世后，身为叶氏嫡传，兄弟俩肩负起传承的责任，在香港开班授课，其中哥哥是《叶问》系列电影的顾问兼武术指导。

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电影《叶问4》叶正与父亲叶问的剧照

资料来源：星洲日报、ettoday