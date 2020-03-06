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史上最通筋活血舞台！BTS穿「指压拖鞋」热舞　

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
史上最通筋活血舞台！BTS穿「指压拖鞋」热舞　
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韩国天团防弹少年团（BTS）近日以新专辑《MAP OF THE SOUL : 7》回归，主打歌《ON》更是拿下多个音乐节目冠军。5日，他们在《M!Countdown》中再次夺冠，由于事前和粉丝立下「一位公约」，因此他们特地穿上了促进血液循环的「指压拖鞋」跳舞，说到做到。

防弹少年团5日在音乐节目《M!Countdown》再次以主打歌《ON》夺冠，他们事先就与粉丝立下「一位公约」，就是要穿着血液循环的指压拖鞋，在安可舞台表演舞蹈极为激烈的《ON》。而在最后颁奖时，防弹少年团的正前方就已经放好一排指压拖鞋。

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在宣布他们夺冠后，要履行「一位公约」前，J-HOPE还不敢置信的说：「要做吗？真的要做吗？」随后七个人陆续换上指压拖鞋，SUGA和V穿上后动作变得超小，似乎正在适应「脚底指压」的爽痛感。然而他们依然没有缺失的完成了这次「通筋活血」的舞台，也让粉丝笑说：「接下来不会要换指压拖鞋开始热卖啦吧！」

其实这已经不是防弹少年团第一次穿上被笑称「阿公味」十足的指压拖鞋，有着「Worldwide Hasdsome 」称号的大哥JIN，私下就是指压拖鞋的爱好者，他还 穿出了新时尚味，甚至在机场把「一支鞋」分给老么柾国穿，可说早就是爱用者。

新闻来源： ETtoday

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