台湾发生6.0地震，艺人家如电影现场

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台湾8日清晨5点28分发生里氏规模6.0地震，宜兰、台北、几乎整个北台湾有感，许多人被震醒。地震之后艺人们纷纷发文报平安。

这次的6.0地震相当有感，艺人们全都在睡梦中被吓醒，王子第一时间发文关心粉丝平安，却也心有馀悸透露：「我家电视都掉下来。」曾宝仪也PO出家裡电视砸落在地的照片。

伊能静家更是惨烈，地震发生时她抱着孩子往外冲，回到家才发现架上东西全倒，瓶罐也散落一地，哄完孩子睡觉后惊觉背部很痛，这才想起相框砸在自己的背上，让她惊魂未定。

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此外，作家兼主持人谢哲青的家则是有如世界末日，书房中上千本书全被震落，就连玻璃也都碎了一地，他拍下的灾情照片相当震撼，只见书本在地上堆成一座小山，连走路的地方都没有，有如电影画面。

下了一夜的雨，颱风还没到家门口，地震就先来，这也让部分网友想起先前炎亚纶提出的「下雨地震说」，这次再度引发讨论。之前炎亚纶在脸书发表有关下雨引起地震的言论，直接被网友封「地质系」，他当时还笔战乡民，引起热烈讨论。有网友29日在PTT八卦版上公布一份来自英国南安普敦大学的最新研究，报告中指出，雨水可能是引发地震的一个重要关键，认为若是有足够的液体存在于断层面，又有足够的压力之下，就有可能导致地震的发生。对此，许多酸民直呼「炎亚纶是地质系之父。」还被人称为「先知」，在PTT狂道歉被推爆。

根据气象局早前的说法，这起地震主要是南宜兰构造引起地震，过去这个位置就是经常发生规模超过6以上地震的区域，不排除后续还会有更大地震。内政部亦已经立即成立中央灾害应变中心，目前初步传出台北市万华区、新北市林口区部分区域停电。

新闻来源：Ettoday