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可通过i-Akaun申请从EPF第二户头提款

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
可通过i-Akaun申请从EPF第二户头提款
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随著政府延长行动管制令期限，雇员公积金局会员从4月1日起，可以通过“i-Akaun”户头，申请从“i-Lestari”第二户头提款应急。

鉴于行动管制令期间，公积金局所有分行和联系管理中心将继续关闭至4月14日，会员只可以登入公积金局“i-Akaun”应用程式处理提款，或电邮至以下管道查询相关课题：

1.    查询“i-Lestari”提款：[email protected]

2.    提呈“i-Lestari”提款申请表格： [email protected]

3.    提呈“i-Akaun”登记表格：[email protected]

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4.    提呈维持雇员11%缴纳率表格：[email protected]

5.    查询公积金局其他服务：https://www.kwsp.gov.my/reach-us/connect-with-us/make-an-enquiry

同时，公积金局提醒会员只有一个月时间至4月30日提出申请，以便从5月初开始获得每月提款的款项。

至于在上述日期之后收到的申请，款项将从下个月开始支付。

关于“i-Lestari”的其他资讯，会员可在https://www.kwsp.gov.my/en/faq-i-lestari查阅最近更新的常问问题录。

新闻来源：东方网

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