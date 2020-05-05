只需要扫描QR code！雪兰莪州政府推出SELangkah追踪访客系统！

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雪兰莪州政府在疫情期间推出了一项店家二维码扫码签到系统，鼓励民众在进店或结账时“凡走过必留下痕迹”，一个扫码便可在该系统留下足迹，以利于州政府追踪曾与冠病患者接触过的社区人士，遏制疫情。

州政府鼓励拥有营业执照的注册商家，可从即日起登入官网selangkah.mbiselangor.com.my或selangkah.my，下载属于本身的二维码，打印张贴在店前或店内显眼处，鼓励顾客使用本身智能手机镜头的扫码应用程式登入，留下本身姓名和电话号码。

“若店家在系统内没有资料，可在网站上自行注册设立二维码。”

无论如何，这项措施为鼓励性，非强制性。

商家只需输入店名，便可在系统搜索出属于本身店面的二维码；若无，则受鼓励申请注册。

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“一步”（SELangkah）签到系统问与答（节录）：

■什么是“一步入就安全”？

目的是确保工商业领域在后疫情时代能如常运作，采用二维码的科技扫码方式，让顾客与访客自动签到，符合了首相慕尤丁于5月1日的演词中，呼吁商家替顾客登记的措施。

■“一步入就安全”的用意是什么？

保护商店、保护顾客和帮助前线人员。

■这项机制如何帮助州卫生局？

这完善了州卫生局的追踪机制，特别是当营业场所如巴刹、超市和杂货店出现冠病病例时。

■这是新的方式吗？或已被使用？

签到不是一种新做法，“一步”只是把平常的签到纳入电子科技中控制疫情，把手写签到簿提升成电子签到，以提高追踪效率。

■商家可扮演什么作用？

业者受促列印和在店内张贴属于他们的二维码。

■这项系统会收藏什么数据？

系统收藏的数据只是访客/顾客到过的日期、时间和电话号码。

■这项系统与其他追踪系统有何不同之处？

比起MySejahtera和MyTrace定位手机应用程式，本系统使用较普遍的二维码扫描，更方便使用。

新闻摘自：星洲日报

照片摘自网络