古巨基公开bb仔名字和正面照 甜蜜灿烂笑容融化粉丝心：宝宝好萌啊

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3月20日凌晨，古巨基在社交圈晒出儿子的正面照和名字！他以孩子的口吻写道，“大家好，我叫Kuson ，初来步到，多多指教！”并公布孩子的英文名和含义。照片中，Kuson张大嘴笑，吐舌头萌化了，像极了爸爸！

和老婆Lorraine爱情长跑二十年的古巨基，于2014年在美国秘密注册结婚。3月15日古巨基就在社交圈公布夫妻俩已秘密生下宝宝。然而因最近新冠肺炎疫情爆发，原订4月4日儿童节时才分享此喜讯，未料因港媒爆料引来许多好友私信关心才选择公开。

资料来源：新浪娱乐