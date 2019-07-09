古天乐要结婚了？对象是她！

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出道以来古天乐就很少有花边新闻出现，只有一个陈年前女友黄𨥈莹，绯闻女友陈乔恩和前几年才被传的郭采洁，不过古天乐当时立马就否认了和郭采洁的关系。但8日港媒突然爆料，指古天乐之前买游艇，一是为了尽孝，另一方面则是打算将在今年完婚，而古太太不是别人，正是和古天乐认识20多年，曾经合作过11部戏，2人之间就像哥儿们一样的香港女星宣萱！

其实早在6月底，微博就曾经传出「古天乐正与老朋友恋爱」的话题，还一度上了热搜，不过消息几乎秒撤，没过多久2人就出面澄清。

目前两人都还没有就此事作出回应，不过已经有许多网友发挥柯南精神，扒出了2人过往的亲暱举动，证明他们「很有事」！根据网民挖出的蛛丝马迹，发现两人曾经在同一时间晒童年照，宣萱演出舞台剧时古天乐还送了对方花篮。

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之前古天乐曾透露自己的择偶标准，不用漂亮、不用高，最重要是能合得来，而宣萱不仅和古天乐合得来，而且又高又漂亮，无论性格或外表都非常般配。

和古天乐同龄的宣萱，早年受访时透露，如果用试管婴儿的方式怀孕，会希望孩子的爸是古天乐；但被问及和古天乐有没有可能发展成情侣，她则撇清“做朋友就好啦”，不过微博流传2人在公开场合举止亲密，为这段长跑友谊再添暧昧情愫。

如果两人真的如爆料所言，古天乐成了萱萱的「大仁哥」，真的可以算是香港娱乐圈最令人接受的一对金童玉女了！