受新冠肺炎影响 再有3部电影撤档、延档

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受新冠肺炎影响，再有3部电影宣布紧急撤档。

Emily Blunt和John Krasinski主演的 A Quiet Place II （《噤界II》）紧急宣布延档。John Krasinski发声明：「我最骄傲的事情之一是你们说我们的电影要大家一起看。因应当前世界瞬息万变的局势，现在不是明智的时刻这么做。虽然我们非常期待你们看到电影，我要等到大家都能一起看电影的时刻再上映电影。所以这是我们团体的电影约会。」

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此外，刘亦菲主演的迪士尼真人版电影《花木兰》原定北美3月27日上映，不料新冠肺炎疫情持续扩散，已宣布全球撤档，无限期延迟上映。导演Niki Caro发布声明：「考虑到如今形势多变，很不幸我们必须推迟《花木兰》在全世界的上映。我们的心与全球被新冠影响的人同在，也希望木兰的战斗精神继续鼓舞那些全力保证我们安全的人。…迫切想等到那天，我们能一起体验一个战士女孩成为传奇的故事。」

另外，Vin Diesel主演的 Fast and the Furious 9（《玩命关头9》）也宣布延档，而且一延就是将近1年。Vin Diesel发布声明：「我们感受到你们对《玩命关头》下一章的热情与期待，这就是为什麽我很难开口告知电影必须延期，很显然全球的影迷不会在5月看到这部电影了，虽然我们知道必须等待必会失望，但此举是以所有人的安全为首要考虑的。」

新闻来源： ETtoday & ETtoday & ETtoday