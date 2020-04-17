受惠者没有银行户口 可以到BSN领取援助金

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根据星洲日报的报导，财政部第二副部长莫哈末沙哈表示，国家关怀援助金（BPN）无法成功汇款或是没有银行户口的受惠者，国民储蓄银行（BSN）部分分行将会在4月17至19日开放让民众领取援助金。

他今日在中文脸书专页发文表示，各地区银行的开放日期与时间不同，吉兰丹、登嘉楼和柔佛的开放时间为17、18日，早上9时30分至下午3时；西马其他州属的开放时间为18、19日，早上9时30分至下午3时；沙巴及砂拉越的开放时间则是18、19日，早上9时至下午2时。

另外，他也提醒民众直接到银行领取援助金的注意事项，包括民众必须在国家关怀援助金网站获得凭证（voucher）号码或序号（nombor siri），才能领取现金，没有相关序号者暂时无法领取。

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他表示，号码正在发放当中，请大家耐心查看。

莫哈末沙哈也说，拿到了序号的民众，在出门领取现金时需保持至少1至2公尺的社交距离，并佩戴口罩。

民众如有疑问，可联络内陆税收局热线03-89111000或国民储蓄银行热线1-300-88-1900。

新闻摘自：星洲日报

照片摘自网络