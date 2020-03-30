发表扭曲大马疫情言论　台时评员二度道歉

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台湾时事评论员，前国民党员李正皓近日在政论节目《关键时刻》中，针对我国在处理新冠肺炎疫情的课题上发表了不实言论，结果被大马各族网友洗版，要求他道歉。据悉，早前除了华裔网民，相信有网友将这起争议新闻翻译成马来文或是英文，让大批巫裔网民也加入洗版。虽然李正皓已经在28号晚间发文道歉，但是依然难以平息众怒，不获大马网民接受，引发我国各种族网民持续在其面子书洗版，为此李正皓昨天（29日）傍晚再度致歉！

以下为李正皓于今午5时38分在脸书发布的道歉启事：

“从昨天到今天，我很仔细看了大部分马来西亚朋友的留言，想了很多，也看了好几次自己发言的片段，我想再一次跟大马以及马来西亚的朋友道歉。

在阐述马来西亚的状况中引用了许多外电，但我未精准查证，做出了许多包含在穆斯林墓园下葬却误认为路边、混淆警察演习等与事实不符的描述，确实造成大马形象的受伤与大马民众的不舒服，我表达最深的歉意。

未来，在处理这类新闻时我会更小心，也谢谢大马的朋友让我上了宝贵的一课，再次抱歉。”

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针对李正皓的道歉贴文，当中大部分来自大马的网民看似不买账，大批地涌入有关贴子留言，并附上“愤怒”的表情符号。截至昨晚（29日）9时，该贴子的超过1万个赞或表情符号中，有超过6500个是“愤怒”表情；更惊人的是，在3个小时内引来超过1万7000则留言

除此之外，还有大马人在change.org网站，发起联署行动，在社交媒体全面杯葛李正皓，并要他向马来西亚人公开道歉。另一方面，台湾东森新闻和《关键时刻》官方面子书也同样无可幸免，持续被大马网友洗版，要求正式道歉。

***One FM在此也提醒大家，非常时期，千万不要散播假新闻，因为这可能会引起社会恐慌。如果你有任何疑虑，可以上到sebenarnya.my查询。如果你不能确认新闻的真假，请不要转发。

新闻来源：东方网 & 星洲网