反同团体「一百万妈妈」抵制《永恆族》！

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《永恆族》（The Eternals）早前确定，将出现漫威首位男同志英雄，且有「男男接吻」的画面。不料如今却受到美国保守派反同团体「一百万妈妈」（One Million Moms）抵制，原因是「为了警告父母」，让这些家长不会对即将上映的漫威电影感到措手不及。

黎巴嫩出柜男星Haaz Sleiman日前向外媒《NewNowNext》透露：「我在《永恆族》跟布Brian Tyree Henry饰演的同志超级英雄『斐斯托斯』（暂译，Phastos）结婚了，我们组了一个同性恋家庭，有一个孩子。」「一百万妈妈」看了《基督教新闻报》引述《永恆族》将出现男同志的新闻之后，直呼是「娱乐业试图灌输（indoctrinate）LGBTQ同志思想于家庭观众」。

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据悉，目前「一百万妈妈」已在各处募集请愿书，现阶段已收集超过1万4000份签名连署，要求家庭抵制或是拒绝孩子观看这部电影，「我们希望提前警告父母，避免他们对这部即将上映的漫威电影感到措手不及。」他们认为大多数的保守家庭在没有心理准备的情况下，看到如此的元素会感到惊讶，所以他们需要各界的帮助，才能使更多人知道。

除此之外，「一百万妈妈」在声明中表示：「漫威决定走向政治正确，而不是提供家庭友善的节目」、「漫威应该坚持在娱乐性，而不是去灌输思想」、「请向你的亲友分享，确保他们能得知到在《永恆族》会出现男同志英雄，不会措手不及」、「身为一个母亲，我们都想知道何时漫威才会试图规范LGBTQ生活来减轻家庭间的敏感」。

事实上，「一百万妈妈」因时常抵制具有LGBTQ元素的影视作品出名，近年来包括《Star Wars：天行者崛起》出现女同志接吻、《玩具总动员4》出现同性婚姻的家庭等，甚至出现同志元素的广告都曾受到这个组织的抵制。

《永恆族》将在2020年11月6日上映。

新闻来源： ETtoday